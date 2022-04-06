كيف تحافظ على الكبد والكلى والمثانة وتكون خالية من السموم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد الكبد والكلى والمثانة من الأعضاء المهمة، ولكن غالبًا ما يتجاهلها الكثير من الأشخاص على المدى الطويل، ما قد يؤدي إلى احتوائهما على السموم، وقد تكون محظوظًا بما يكفي لامتلاك كليتين، لكن الحفاظ على صحتهما يساعد في إنقاذ حياتك، لكن عليك الحرص على صحتهما قدر المستطاع.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، أهم النصائح للمساعدة في الحفاظ على الكلى والمثانة خالية من السموم، وفق ما استعرض موقع "برايت سايت"

- الحد من الملح والمشروبات الغازية:

أصبحت القهوة والمشروبات الغازية والملح، مع الأطعمة التي تعتبر تحتل مكاناً رئيسيا في النظام الغذائية، لكن من الأفضل تناولها باعتدال لتخفيف أضرارها، حاول أن تطهر جسمك من السموم التي تخلفها في جسمك، من خلال الامتناع عن تناولها لمرتين في الأسبوع.

- تناول المزيد من الشاي والماء والتوت البري:

فإن الطعام ليس عدوك، فهناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للمساعدة في تقليل السموم في جسمك، وتشمل هذه المشروبات مثل الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل والمياه النقي، بالإضافة إلى يمكن أن تساعد إضافة المزيد من الفواكه والخضروات، وخاصة التوت البري والأعشاب البحرية البنية، تفي بالغرض ذاته.

- تناول الفيتامينات:

هناك العديد من الأعشاب التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة تساهم أيضًا في الحفاظ على صحة الكلى مثل فيتامين ب 6 وأوميجا 3 وسيترات البوتاسيوم، وتساعد كل هذه الأعشاب الثلاثة في تقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى، ويمكن أيضًا الحصول عليها من خلال مكملات الفيتامينات والمعادن.

- التوازن بين صحتك العقلية والجسدية:

الإجهاد ليس مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يؤثر سلبًا على جسمك، حتى أنه يضر بأعضائك، لذلك يمكن أن يساعدك روتين التأمل البسيط، مثل تمارين التنفس، على التخلص من هذا التوتر، والاستفادة من تأثير التنفس الجيد على تحسين أيضًا على تزويد الجسم كله بالأكسجين.

فضلا عن يوجد علاج بسيط آخر يسمى العلاج المائي يستخدم الماء لتخفيف الآلام، وتحسين عمل الدورة الدموية، وكذلك منح جسمك وعقلك بعض الراحة التي تحتاج إليها.

- جرب وصفة تطهير الكلى لمدة يومين:

بمجرد اعتمادك هذه النصائح الصحية في نمط حياتك اليومي، يمكن للتطهير الجيد أن يحقق المعجزات، فيما يلي مثالا على عملية تطهير لمدة يومين، ولكن تذكر أن تستشير طبيبك أو أخصائي طبي حول التغييرات في نظامك الغذائي للتأكد من أن التطهير مناسب لك.

الفطور: بالنسبة للوجبة الأولي في اليوم، عليك بتناول عصير بسيط مع الفاكهة مثل عصير البنجر مع التوت البري المجفف أو عصير، ويفضل أن يكون مصنوعًا من السبانخ.

الغداء: يمكنك تجربة عصير آخر، إذا كنت لا ترغب في مشروباً آخر لوجبتك الثانية، يمكنك أيضًا تناول حبوب الدخن الساخنة بدلاً من ذلك، مع إضافة الفاكهة المفضلة لديك إليها.

العشاء: لتناول وجبتك الأخيرة في اليوم، فيمكنك إعداج طبق من السلطة، ابدأ تحضيرها بخلط الخضار الورقية، ثم إضافة البروتينات المفضلة لديك والتي يمكن أن تكون اللحوم الخالية من الدهون أو جبنة الصويا، ورشها بقطرات من الليمون، أو الفاكهة المفضلة لديك، ولكن احذر من المبالغة في تناولها.

- تمارين المثانة:

ربما تتفاجأ من أن هناك طرقاً كثيرة تستطيع اعتمادها للعناية بصحة مثانتك، ولعل أبرزها مجموعة من تمارين الحوض التي طورها دكتور أرنولد كيجل سنة 1948 بهدف مساعدة النساء اللاتي يصبن بسلس البول بعد الولادة أو انقطاع الطمث، ويمكن لهذه التمارين، عند تأديتها بشكل منتظم، أن تقوي عضلات الحوض وتمنع تسرب المثانة.

ما عليك سوى شد عضلات الحوض ثم إرخاؤها، لمدة 10 ثوان لكل من الحركتين، داوم عليها 3 مرات يومياً، وهذا يعادل 90 حركة انقباض يوميا، مع ضرورة الحرص على أن تكون المثانة فارغة قبل القيام بهذا التمرين.

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- تمارين الكبد:

هناك بعض التمارين التي يمكن أن تساعد الكبد أيضًا، ويمكنك أن تشعر بالكبد بالضغط لأعلى وتحت أضلاعك على الجانب الأيمن، لذا جرب الضغط عليه أو فركه برفق 100 مرة في اليوم للحفاظ على صحته, بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تجربة لف الجذع ، حيث تدير جذعك من اليسار إلى اليمين حوالي 15 مرة على كل جانب، لمساعدة كبدك، حيث يمكن أن تؤدي هذه التمارين، التي تتم لمدة 5 ساعات في الأسبوع، إلى حدوث نتائج رائعة.

- بعض وصفات السموذي:

يمكن أن تساعدك العصائر في العناية بصحة الكلى، لذلك إليك بعض الوصفات التي يمكن أن إضافتها إلى نظامك الغذائي، اخلطي كوبًا من حليب اللوز مع نصف كوب من جبنة الصويا، ونصف كوب من السبانخ، ثم ضيفي بعض الفاكهة إلى المزيج، مثل التوت أو التفاح أو حتى بذور اليقطين.

ولتحضير وصفة أخرى من عصير السموزي، احضري كوبًا واحدًا من حليب الصويا، وموزة مجمدة، ونصف كوب من السبانخ، وضيفي فاكهتك المفضلة.

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