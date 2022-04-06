الامارات | تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات

شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل شركة تويتر على إضافة خاصية تعديل التغريدات منذ العام الماضي وستختبرها في خدمة تويتر بلو في الأشهر المقبلة مع أعضاء محددين .

وأعلنت تويتر عن هذه الأخبار لأول مرة في أول أبريل ، في الوقت الذي أصبح فيه إيلون ماسك أكبر مساهم فيها وانضم إلى مجلس الإدارة بعد التشكيك في التزام منصة التواصل الاجتماعي بحرية التعبير.

وبدأ الاستطلاع حول هذه الخاصية التي طال انتظارها والتي تعمل الشركة عليها حيث حث رئيس تويتر التنفيذي باراج أجراوال المستخدمين على "التصويت بعناية".

وذكرت تويتر في تغريدة أنها لم تحصل على فكرة خاصية التعديل من استطلاع الرأي الذي بدأه ماسك.

وقال رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر جاي سوليفان في تغريدة إن الشركة تعمل منذ العام الماضي على إضافة خيار التعديل وهو "أكثر ميزة مطلوبة على تويتر لسنوات عديدة".

وأضاف أن هذه الميزة ستستغرق وقتا لضبطها، إذ أنه "بدون أمور مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية بشأن ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام التعديل لتغيير سجل المحادثة العامة" وفقاً لما نشرته سكاي نيوز العربية.

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