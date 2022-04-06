الامارات | بعد تجميد أصوله .. الملياردير الروسي أبراموفيتش "يستجدي" أصدقاءه من المشاهير

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تجميد أصوله .. الملياردير الروسي أبراموفيتش "يستجدي" أصدقاءه من المشاهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت تقارير إعلاميةبأن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، طلب من عدد من أصدقائه المشاهير إقراضه المال لدفع رواتب موظفيه.

وأتى ذلك بعد تجميد أصوله المالية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أبراموفيتش طلب مليون دولار، لدفعها للموظفين العاملين لديه من عدد من رفاقه المقربين من المشاهير من بينهم مخرج فيلم Rush Hour بريت راتنر، هذا إلى جانب عائلة روتشيلد الثرية ولكنه لم يحصل على المساعدة المالية التي طلبها .

ويذكر أن رواتب موظفي الملياردير الروسي تبلغ قرابة 800 ألف دولار أسبوعيا.

ويتمتع أبراموفيتش بشبكة واسعة من الصداقات مع المشاهير أمثال النجم السينمائي ليوناردو دي كابريو والمخرج جورج لوكاس ويمتلك إضافة إلى نادي تشيلسي، حصصا في شركة الصلب العملاقة إيفراز، وفي شركة Norilsk Nickel الروسية المتخصصة في تعدين وتصنيع النيكل والبلاديو، وتقدّر ثروته بـ 10.7 مليار يورو وفقاً للحكومة البريطانية .

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