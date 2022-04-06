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الامارات | مصر:مليونا جنيه .. خسائر حريق معرض «أهلًا رمضان»

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت خسائر معرض  «أهلا رمضان» المحترق بمصر نحو مليوني جنيه حيث كشفت اللجنة المشكلة لحصر تلفيات المعرض أن الخسائر عبارة عن سلع غذائية فقط .

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين.

ويذكر أنه تمت السيطرة على الحريق الهائل  بالمعرض في مدينة القناطر الخيرية بواسطة 3 سيارات إطفاء حسب مانشره موقع  المصري اليوم.

وانتقل فريق من النيابة العامة  لموقع الحريق، كما أمرت النيابة بفحص أسباب الحريق و حصر البضائع والتلفيات الناجمة عنه.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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