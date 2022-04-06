للحوامل.. نصائح مهمة للحفاظ على صحتك أثناء الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

إذا قررت الصيام أثناء الحمل عليك اختيار الأطعمة المناسبة للحصول على المغذيات المطلوبة، ويُنصح بتناول مكملات الحديد. يساعد التوازن الغذائي على تجنّب الأعراض الشائعة بين الحوامل الصائمات، وهي: الإمساك، الصداع، سوء الهضم، والخمول.

كذلك عليك عدم خسارة الوزن وأنت حامل خلال شهر رمضان، لأن ذلك قد يكون ضاراً للجنين، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

ويُنصح بتناول بضع تمرات مع كوب عصير فواكه على الإفطار، ثم تناول اللبن الرائب أو الحليب أو الزبادي قليل الدسم، ثم الشوربة أو الحساء.

ومن الضروري تجنّب أكل الدهون الزائدة خلال الوجبة الرئيسية، لأنها تعطي شعوراً بالشبع ولا تلبي المغذيات التي تحتاجينها وأنت حامل.

لذا، ينبغي أن تتضمن وجبتك الرئيسية كمية كبيرة من الخضروات والسلطة، إلى جانب البروتين قليل الدهون من مصادر: الدجاج واللحم والسمك والعدس والبقول، والكربوهيدرات الصحية من الأرز البني أو المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، او الخبز الأسمر.

وبين الإفطار والسحور احرصي على شرب الكثير من الماء لتفادي الجفاف. ويمكنك تناول الفطائر، والشاي أو كوباً من القهوة، مع التقيد بتناول القليل من الكافيين لتفادي الجفاف.

وفي السحور تناولي الخبز الأسمر، مع الفول، أو المربى، او الجبن. إلى جانب حبوب الإفطار (كورن فليكس) والفاكهة الطازجة أو المجفّفة والمكسرات.

ومن الهام المواظبة على تناول كمية كافية من الخضروات والفواكه للحصول على ما يكفي من فيتامين "سي" اللازم لامتصاص الحديد، وتناول مكملات الحديد خلال هذا الشهر، وشرب ما يكفي من الماء لتفادي الجفاف.

ويساعد نوم القيلولة على منح جسمك الراحة الكافية، مع ضرورة المشي والحركة بين الإفطار والسحور.