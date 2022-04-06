5 وسائل طبيعية للتخلص من تلوث الهواء في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لا يعد تلوث الهواء مشكلة خطيرة ومتنامية في الهواء الطلق فحسب، بل يؤثر أيضاً بشكل كبير على صحتك داخل المنزل. ولحسن الحظ، هناك طرق سهلة وطبيعية لتقليل تلوث الهواء الداخلي.

وفي حديث لصحيفة إكسبريس البريطانية، شرحت الدكتورة نيسا أسلم 5 طرق فعالة وطبيعية لمعالجة تلوث الهواء الداخلي في المنزل:

كسر خليط الملوثات في منزلك بسرعة

التلوث الداخلي عبارة عن مزيج من الملوثات الخارجية، مثل الأوزون وانبعاثات المركبات، والمهيجات الداخلية، مثل المركبات العضوية المتطايرة والعفن، والجراثيم الفطرية، والبكتيريا، والمواد البلاستيكية الدقيقة، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

والمركبات العضوية المتطايرة هي مواد كيميائية لها ضغط بخار مرتفع وقابلية منخفضة للذوبان في الماء، ويمكن العثور عليها في منتجات التنظيف.

وعند استخدامها، تنبعث المركبات العضوية المتطايرة على شكل غازات ويمكن أن تسبب مشاكل صحية عند استنشاقها لفترات طويلة من الزمن.

وقالت الدكتورة نيسا: "تجنب استخدام المنظفات الكيميائية التي تحتوي على المركبات العضوية المتطايرة لتنظيف وتخليص منزلك من الجراثيم الفطرية والعفن الكامنة في جميع الغرف. فالمركبات العضوية المتطايرة من صنع الإنسان والموجودة في المنظفات الكيميائية هي شكل خطير من أشكال التلوث".

وأضافت " ترفع المركبات العضوية المتطايرة من علامات الالتهاب المرتبطة بالتهاب الجلد والأكزيما وعندما تتحد مع ضوء الشمس وأكسيد النيتروجين، فإنها تولد ضبابًا دخانيًا كيميائيًا ضوئيًا في الصيف".

تخلص من الجسيمات البلاستيكية

اللدائن الدقيقة عبارة عن جزيئات بلاستيكية يبلغ طولها أقل من 5 ملليمترات. ويمكن أن تسبب اللدائن الدقيقة أضرارًا والتهابات للخلايا البشرية. ووجدت دراسة مثيرة للقلق بشكل خاص أجرتها جامعة بورتسموث أننا عادة ما نتنفس حوالي 28 قطعة من البلاستيك كل دقيقة.

وقالت الدكتورة نيسا "تأتي اللدائن الدقيقة من مجموعة من الأدوات المنزلية والأدوات اليومية ، مثل الملابس التي نرتديها، والمفروشات المنزلية، وتغليف المواد الغذائية، ويمكن أن تترسب في الغبار حول المنزل".

ولتقليل اللدائن الدقيقة في الهواء في المنزل، ستكون البداية الجيدة هي التخلص من المواد البلاستيكية غير الضرورية الموجودة حولك. وبعد ذلك، قم بالتبديل إلى وسائل أكثر طبيعية، مثل استبدال الأواني البلاستيكية بأخرى خشبية، واستخدام مناشف الصحون وأكياس التسوق القابلة للتحلل الحيوي، والتبديل إلى الملابس الطبيعية والتخلص من المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية.

تنقية الهواء الداخلي

هناك طريقة أخرى لإزالة السموم في المنزل وهي تنقية الهواء. وللأسف، على عكس الاعتقاد السائد، لا تستطيع النباتات المنزلية حل هذه المشكلة، ولكن هناك بعض البخاخات وأجهزة تنقية الهواء التي تساعد على ذلك. و وجدت إحدى الدراسات أن الرذاذ قلل من البكتيريا المحمولة في الهواء في أحد مكاتب لندن بمتوسط 69 بالمائة على مدار خمس ساعات.

التنظيف بالمكنسة الكهربائية

قالت الدكتورة نيسا "نظف جميع أرجاء المنزل بقوة للتخلص من عث الغبار بما في ذلك تنظيف الأثاث. وانتبه بشكل خاص للبسط والسجاد والأثاث المنجد". ونصحت الدكتورة نيسا "يجب استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف المرتبة، حيث تحتوي المرتبة النموذجية على عشرات الآلاف من الآفات المزعجة ومتر مربع واحد فقط من السجاد يمكن أن يكون موطنًا لـ 100000 من حشرة العث".

التخلص من الروائح المزعجة

هل يوجد في منزلك رائحة طهي مستمرة، خاصة إذا كنت قد طهيت شيئًا ما مع البهارات القوية أو المأكولات البحرية؟ للتخلص من هذه الروائح، اغلي كميات صغيرة من الخل الأبيض، واتركه في الهواء وسيساعد ذلك على التخلص من روائح الطهي في المنزل.