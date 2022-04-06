محمد اسماعيل - القاهرة - بأقل الأسعار.. خصومات على أفضل ساعات النساء (فرصة للشراء)
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يسعى كثيرون للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها المواقع الإلكترونية التجارية والمحلات.
لذا, يرصد لكم الخليج 365 أبرز خصومات العلامات التجارية لساعات النساء, وفقاً لموقع "أمازون".
- ساعة رسمية ماركة كاسيو للنساء مزودة بمينا ذهبي أسود وسوار من الستانلس ستيل, بسعر 699 جنيها.. احصل عليها الآن
- ساعة بريستول من مجموعة كلاسيك بيتيت للنساء, ماركة دانيال ولينغتون، لون روز جولد، بسعر 1600 جنيها.. احصل عليها الآن
- ساعة ماركة مايكل كورس برادشو, من الستانلس ستيل, بسعر 2055 جنيها.. احصل عليها الآن
- ساعة لون فضي, من مارك جايكوبز, سوار ستانلس ستيل, بسعر 1119 جنيها..
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