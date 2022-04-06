الامارات | فيلم جديد عن إلفيس بريسلي يعرض في مهرجان كان

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جديد عن إلفيس بريسلي يعرض في مهرجان كان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرض فيلم السيرة الجديد عن إلفيس بريسلي للمخرج الأسترالي باز لورمان للمرة الأولى عالمياً خلال مهرجان كان السينمائي في مايو، على ما أعلن المنظمون أمس.

وسيكون توم هانكس، الذي يؤدي دور وكيل أعمال المغني الأسطوري، الكولونيل توم باركر، بين النجوم الذين سيحضرون العرض العالمي الأول لفيلم إلفيس قبل طرحه في الصالات حول العالم بين 22 و24 يونيو.

ويؤدي الفنان المغمور نسبياً أوستن باستلر بطولة الفيلم الاستعراضي الجديد للمخرج والكاتب الأسترالي الذي كان أول شخص يفتتح مهرجان كان السينمائي مرتين، مع فيلمي «مولان روج» سنة 2001 و«غاتسبي» سنة 2013.

ولن يُعرض فيلم «إلفيس» في افتتاح المهرجان العام الجاري بسبب قاعدة جديدة عن أفلام ليلة الافتتاح التي تُطرح عالمياً في اليوم عينه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news