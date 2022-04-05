الامارات | مشهد في مسلسل «العائدون» يثير ضجة.. أعاد إلى الذاكرة حادثة الطيار معاذ الكساسبة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد في مسلسل «العائدون» يثير ضجة.. أعاد إلى الذاكرة حادثة الطيار معاذ الكساسبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مشهد في المسلسل المصري «العائدون» ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استذكر النشطاء الحادثة المؤلمة التي تعرض لها الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة، والتي هزت العالم.

وتصدرالمسلسل، الذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2022، قائمة الأكثر تداولا على موقع البحث «غوغل»، وأثارت الحلقة الثانية، جدلا واسعا، وتركت تأثيرا كبيرا في قلوب الجمهور، لكونها تعيد للأذهان إحدى جرائم تنظيم داعش الارهابي.

وانتهت الحلقة بإعطاء أمر من قبل أحد أعضاء الجماعة الإرهابية بإشعال النار في «أبو مصعب» الذي يؤدي شخصيته الفنان محمد فراج، وإحراقه حيا، مثل ما حصل مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة، بعد الفشل في التوصل لاتفاق معه يقوم على أساسه بتسجيل فيديو يعلن من خلاله التبرؤ من أفكاره وتوبته، لكنه يرفض الاتفاق، ويقابل مصيره بإيمان وصبر.

ويسلط «العائدون» الضوء على الخطر الذي يشكله «العائدون» من مناطق وأوكار، جرى تصميمها كملاذات آمنة للإرهاب، وأحداثه حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، دارت في الفترة ما بين عامي 2018 و2020.

المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، وغيرهم

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