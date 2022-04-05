الامارات | صاحبة مقال شهير بعنوان «كيف تقتلين زوجك» متهمة بقتل زوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة مقال شهير بعنوان «كيف تقتلين زوجك» متهمة بقتل زوجها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم مرور قرابة 4 سنوات على الجريمة الغامضة، بدأت محاكمة الروائية الأمريكية البالغة من العمر 68 عاما، نانسي كرامبتون بروفي، في ولاية أوريغون الأمريكية، بتهمة قتل زوجها.

وتجدد الجدل حول مقال قديم كتبته الروائية المتهمة، في نوفمبر من عام 2011 بعنوان «كيف تقتلين زوجك»، كان مما جاء فيه:

«أجد أنه من الأسهل أن أتمنى موت الناس بدلاً من قتلهم. لا أريد أن أقلق بشأن تناثر الدم والأدمغة على الحائط. في الحقيقة، أنا لست جيدة في تذكر الأكاذيب. لكن ما أعرفه عن القتل هو أن كل واحد منا لديه القدرة على ذلك عندما يتم دفعه بعيداً بما فيه الكفاية».

وبعد سنوات وتحديدا في عام 2018، عُثر على زوجها دانيال، وهو مدرس طهي خاص يحظى بتقدير كبير في ولاية أوريغون، مقتولا بالرصاص في أحد مطابخ المدرسة، وفقا لتقرير نقلته «sputnik» عن موقع «ديلي بيست».

وفي اليوم التالي لوفاته، كتبت بروفي التي تعرف برواياتها التي تتناول العلاقات الفاشلة، على فيسبوك «لدي أخبار حزينة أعلنها لكم. قُتل زوجي وصديقي المقرّب دان بروفي صباح أمس. بالنسبة للمقربين مني الذين يشعرون أن هذا يستحق مكالمة هاتفية، فأنتم على حق، لكنني أجد صعوبة في فهم كل هذا الآن».

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