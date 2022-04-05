"شيكولاتة الحشيش".. ما هي الدول المصنعة لشيكولاتة زهرة الخشخاش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حالة من الجدل أثارها الرئيس السابق لجامعة القاهرة جابر نصار، بعدما نشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول وجود شيكولاتة مخدرة.

وقال نصار: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".

وأضاف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال".

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 الدول المصنعة لشوكولاتة زهرة الخشخاش، وفقا لموقع talkingofmoney.

أكثر 5 بلدان مسؤولة عن إنتاج الشوكولاتة بجميع أنواعها حول العالم، هي: هولندا، الولايات المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا.

تمثل أوروبا الغربية ما يقرب من 35٪ من إجمالي إنتاج الشوكولاتة العالمية، والولايات المتحدة نسبة 28٪ إضافية.

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الولايات المتحدة

واحدة من أكبر منتجي الشوكولاتة عالية الجودة، مع شركات تصنيع الشوكولاتة الأمريكية جلب أكثر من 20 مليار دولار سنويا في مبيعات التجزئة.

ألمانيا

تمثل الشركات المصنعة للشوكولاتة الألمانية ما يقرب من 10 مليار دولار سنويا في الصناعة. وغالبا ما تعتبر كولونيا عاصمة الشوكولاته في ألمانيا.

سويسرا

تشتهر سويسرا بمصنعي الشوكولاتة الرئيسيين، إنتاج الشوكولاتة هو المصدر الرئيسي للثروة في البلاد، وتعتبر زيورخ في كثير من الأحيان الأساس لإنتاج الشوكولاتة.

بدأ إنتاج الشوكولاتة في سويسرا يعود إلى القرن السابع عشر، منذ القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت صناعة الشوكولاته السويسرية موجهة بشكل كبير للتصدير، لكن اليوم، السويسريون هم أكبر مستهلكين للشوكولاتة المنتجة داخل بلدهم.

في عام 2000، كان ما يقرب من 54٪ من الشوكولاته في البلاد يستهلكها السويسريون، وسويسرا لديها أيضا أعلى معدل للفرد من استهلاك الشوكولاتة في العالم، وقد حققت صناعة الشوكولاته السويسرية، اعتبارا من عام 2005، عائدات إجمالية بلغت نحو 14 مليار دولار.

بلجيكا

بلجيكا هي أيضا ذات الشهرة العالمية لإنتاج الشوكولاتة، وهي مركز تصنيع الشوكولاته الرئيسية، هناك ما يقرب من 15 مصنعا للشوكولاتة.

هولندا

تعتبر من الدول الرئيسية في إنتاتج الشوكولاتة، حيث وصلت النسبة المئوية من إجمالي الصادرات: 6.7٪.

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