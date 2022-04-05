4 أسباب لانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها.. على الرجال معرفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد أسباب انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها مهمة، خاصة بالنسبة للرجال والنساء الذين يخططون لإنجاب الأطفال، ويرجع ذلك إلى أن قلة الحيوانات المنوية وحركتها هي أحد الأسباب الرئيسية للعقم.

تم الإبلاغ عن هذه المشكلة إلى جانب ضعف جودة الحيوانات المنوية لتمثل 90 في المائة من أسباب العقم عند الرجال، فيعاني ما يقرب من واحد من كل ستة رجال من العقم المرتبط بمشاكل الحيوانات المنوية لديهم، فيمكن أن تتراوح الأسباب من الوراثة، وخيارات نمط الحياة، والعدوى السابقة، والعمر، وفقًا لموقع kompas.

-ماهو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها؟

حركة الحيوانات المنوية هي قدرة الحيوانات المنوية على التحرك بكفاءة في الجهاز التناسلي للأنثى، وهذه القدرة ضرورية لتحقيق حمل ناجح، وكذلك هو عدد الحيوانات المنوية، فإذا كان عدد الحيوانات المنوية التي ينتجها الرجل قليلًا جدًا، فيمكن أن يقلل ذلك من فرص حمل الشريك.

- عوامل تسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية

1.العوامل الوراثية:

يمكن أن تؤثر العوامل الوراثية على كل مرحلة من مراحل خصوبة الذكور، بدءًا من تلف الحمض النووي لخلايا الحيوانات المنوية (الحيوانات المنوية)، والعيوب الجينية في كروموسوم Y ، والاضطرابات الوراثية مثل متلازمة كلاينفيلتر، في حين أن معظم العوامل الوراثية لا يمكن علاجها، يمكن التغلب على هذه المشاكل باستخدام الإخصاب في المختبر

عوامل نمط الحياة

العادات والظروف التي تؤثر بشكل مباشر على الحيوانات المنوية، يمكن تغيير العديد من هذه العوامل ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة فرص الرجل في الإنجاب.

وتشمل عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على حالة الحيوانات المنوية ما يلي:

استهلاك الكحول: حيث يمكن أن يؤدي تناول القليل من المشروبات الكحولية كل أسبوع إلى خفض مستويات هرمون التستوستيرون ونوعية الحيوانات المنوية بشكل ملحوظ.

بعض الأدوية: يمكن أن تؤثر الأدوية الموصوفة أيضًا على جودة الحيوانات المنوية، بما في ذلك الستيرويدات الابتنائية والتاجاميت الذي يستخدم لعلاج الارتجاع الحمضي، يمكن أن يؤثر البعض الآخر على حركة الحيوانات المنوية ، مثل Azulfidine الذي يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي (الروماتيزم) و Macrobid الذي يستخدم لعلاج التهابات المثانة.

تشمل الأسباب ارتفاع درجة حرارة الدش أو الساونا، وكذلك ارتداء ملابس داخلية ضيقة، فيمكن أن يكون لممارسة الرياضة في صالة الألعاب الرياضية نفس التأثير أيضًا

التدخين: يرتبط التدخين ارتباطًا وثيقًا بالعقم عند الرجال على الرغم من أن الأسباب غير واضحة تمامًا، فيقال إن التدخين يقلل من عدد الحيوانات المنوية بنسبة 17.5 في المائة ويقلل من حركة الحيوانات المنوية بنسبة 16.6 في المائة

النشاط الشاق: القيام بأنشطة القيادة الشاقة، مثل ركوب الدراجات وركوب الخيل يمكن أن يسبب التهاب الخصية، ويمكن التغلب على هذا ببساطة عن طريق أخذ استراحة من النشاط

الوزن: من المعروف أن السمنة تسبب تغيرات هرمونية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على الخصوبة، ويمكن أن يكون لنقص الوزن تأثير سلبي أيضًا

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عوامل الخصية

عوامل الخصية المشار إليها هنا هي الظروف التي يمكن أن تتداخل مع قدرة الخصيتين على إنتاج عدد أو نوعية مناسبة من الحيوانات المنوية، يمكن معالجة بعض العوامل، لكن البعض الآخر لا يعالج.

تتضمن أمثلة عوامل الخصية بعض أنواع العدوى السابقة (الزهري، والنكاف، والملاريا) التي من المعروف أنها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الجهاز التناسلي الذكري.

ضعف الخصية والقذف

يشير ضعف الخصية والقذف إلى أي حالة تمنع القدرة على القذف أو تمنع تدفق السائل المنوي في الجهاز التناسلي الذكري، ويمكن أن تشمل ضعف الانتصاب (والذي يمكن علاجه غالبًا بالأدوية)، وهو عيب خلقي لا توجد فيه فتحة مجرى البول في رأس القضيب، العجز الجنسي من أسباب أخرى انسداد الأسهر أو قنوات القذف التهاب البروستاتا (التهاب غدة البروستاتا) القذف إلى الوراء حيث يتم توجيه السائل المنوي دون قصد إلى المثانة.

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