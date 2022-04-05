الامارات | 5 ميزات جديدة على «انستغرام»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميزات جديدة على «انستغرام» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «انستغرام» عن مجموعة من ميزات المراسلة الجديدة للمستخدمين حيث تقوم باختبار هذه الميزات الجديدة لبعض الوقت، كجزء من خطة الشركة لتعزيز الرسائل ومقاطع الفيديو على المنصة.
و بحسب ما نقلته عكاظ عن صحيفة تايمز أوف إنديا فإن أهم الميزات الجديدة التي أعلنت عنها انستغرام هي كالتالي:
-الرد السريع برسالة دون الدخول للبريد الوارد
-مشاركة المنشورات السريعة
-التحقق من أصدقائك إذا كانوا متصلين
-إرسال رسائل صامتة دون تنبيه إشعار
-إنشاء استطلاع لمجموعة على انستغرام
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