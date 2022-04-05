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الامارات | 5 ميزات جديدة على «انستغرام»

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متابعات - الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميزات جديدة على «انستغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «انستغرام» عن مجموعة من ميزات المراسلة الجديدة للمستخدمين حيث تقوم باختبار هذه الميزات الجديدة لبعض الوقت، كجزء من خطة الشركة لتعزيز الرسائل ومقاطع الفيديو على المنصة.
 و بحسب ما نقلته عكاظ عن صحيفة تايمز أوف إنديا فإن أهم الميزات الجديدة التي أعلنت عنها انستغرام هي كالتالي:

-الرد السريع برسالة دون الدخول للبريد الوارد

-مشاركة المنشورات السريعة

-التحقق من أصدقائك إذا كانوا متصلين

-إرسال رسائل صامتة دون تنبيه إشعار

-إنشاء استطلاع لمجموعة على انستغرام

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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