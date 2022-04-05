الامارات | رجل صيني يعيش في مطار بكين منذ 14 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل صيني يعيش في مطار بكين منذ 14 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الصيني Wei Jianguo الذي يبلغ الستين من العمر أن انتقاله للعيش في مطار بكين منذ 14 عام كان الحل الامثل له حتى يبتعد عن أسرته ويتمكن من التدخين والشرب بقدر مايريد.

ويقع منزل Wei Jianguo في وانغجينغ ، على بعد حوالي 12 ميلاً من المطار، حيث انتقل في عام 2008، واستقر في المبنى رقم 2، وهو "الأكثر دفئا" بحسبWei .

وكانت قد نشرت منصة Pear Video الصينية لقاءا سابقا مع الرجل حيث أخبرها أنه عند خروجه من منزل عائلته بدأ النوم في محطات السكك الحديدة ومن ثم استقر في المطار، وانه لا يحب الخروج لكي لا يصاب بالبرد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن صحيفة تشاينا ديلي، أن السيد Wei ليس المقيم الوحيد في المطار، وأنه في عام 2018 كان يُعتقد أن ما يصل إلى ستة أشخاص يعيشون مثله و أشهرهم هو الإيراني مهران كريمي ناصري ، الذي عاش في المبنى رقم 1 في باريس شارل ديغول لمدة 18 عاما.

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