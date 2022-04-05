الامارات | فيروس كورونا: 9 أعراض جديدة تُضاف إلى القائمة الرسمية لكوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا: 9 أعراض جديدة تُضاف إلى القائمة الرسمية لكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتسعت قائمة الأعراض الرسمية لكوفيد-19 لتضم تسع علامات جديدة على الإصابة بفيروس كورونا حيث تضمنت صفحة التوعية الخاصة بوكالة الصحة العامة في بريطانيا أعراضا مثل التهاب الحلق وألم العضلات والإسهال.



وحذرت وزارة الصحة البريطانية من أن العديد من تلك الأعراض الجديدة "شبيهة جدا" لتلك الناجمة عن البرد أو الإنفلونزا.

ووفقاً لما نشرته "بي بي سي العربية"تم الاتفاق على أن الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أعراض رئيسية لكوفيد، لأنها كانت إما موجودة في معظم حالات كوفيد، أو ناجمة عن الفيروس بشكل حصري تقريبًا.

ولكن تضم القائمة الجديدة من الأعراض تسعة أعراض جديدة وهي :

-ضيق التنفس

-الشعور بالتعب أو الإنهاك

-وجع الجسد

-الصداع

-أنف مسدود أو سيلان

-فقدان الرغبة في الأكل

-الإسهال

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