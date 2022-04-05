كورونا اليوم: 10 أعراض غير عادية يجب الانتباه لها.. وهل على المريض الصيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

10 أعراض غير عادية يجب الانتباه لها

سلالة XE مؤتلف من أوميكررون BA1 و BA2. يحدث المتغير المؤتلف عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

أصابت سلالة XE حتى الآن 637 شخصًا في المملكة المتحدة، لم يتم العثور على تقارير عن حالات الإصابة بالعدوى XE في أي مكان آخر.

الأعراض التي يجب الانتباه إليها:

ضباب الدماغ، الهذيان، الارتباك، الخفقان، تهيج الجلد وتغير لونه، اعتلال الأعصاب في الحبل الصوتي، الحمى، نقص الأكسجة، ضيق الجهاز الهضمي، فقدان حاسة التذوق والشم.

دراسة تؤكد أي نوع من المناعة يحمي من "كوفيد" بشكل أفضل

قالت دراستان جديدتان إن الأشخاص الذين يتمتعون بـ "المناعة الهجينة" المتمثلة في تلقيحهم بالكامل وإصابتهم سابقا بفيروس "كوفيد-19" يتمتعون بأقوى حماية ضد الفيروس.

وبعد عامين من الوباء الذي أصاب ما يقرب من 500 مليون شخص وتطعيم المليارات، سلطت الدراسات الضوء على أهمية التعرض للتطعيم لأولئك الذين لديهم مناعة طبيعية بعد التعافي من المرض.

وحللت إحدى الدراستين المنشورتين في مجلة Lancet Infectious Diseases الطبية، البيانات الصحية لأكثر من 200000 شخص في عامي 2020 و2021 في البرازيل المتضررة بشدة، والتي لديها ثاني أكبر عدد وفيات في العالم من "كوفيد"، وفقا لروسيا اليوم.

هل يصوم مريض كورونا شهر رمضان؟

حدد أطباء ومختصون، موقف مرضى كورونا من الصيام في شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا يجوز لمريض كورونا أن يصوم في رمضان؛ لحاجته لشرب الكثير من السوائل، بجانب تناول الأدوية التي يحصل عليها في مواعيد محددة، فضلًا عن ضرورة التغذية الجيدة.