لرباب البيوت.. احذري 8 أدوات منزلية سامة عند استخدامها خطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تستخدم كثير من ربات البيوت الأدوات المنزلية دون إدراك أنها قد تستعمل بعضها بطريقة خطأ، يمكن أن تسبب مخاطر كبيرة على الصحة.

ومن بين هذه الأدوات ورق الألمونيوم الذي يسبب مشاكل عند استخدامها في طهي الطعام.

لذا، نوضح لكم بعض الأدوات المنزلية التي تصبح سامة عند استخدامها بالطريقة الخطأ، وفقا لما ذكر موقع"brightside" الأمريكي.

- ورق الألمونيوم

يتكون من مادة القصدير والألومنيوم، وبالتالي كثرة استعماله في الطهي يتسبب في تفاعل عنصر الألمونيوم مع الطعام، ويتراكم في جسم الإنسان ويصل إلى المخ، ما يسبب العديد من الأمراض منها: الزهايمر وعدم القدرة على التركيز.

ويؤثر أيضا على العظام، والإصابة بالتسمم الغذائي، لذا فهو يستخدم في لف الطعام فقط وليس أثناء الطهي.

- الأواني غير اللاصقة

يستخدم البعض الأواني غير اللاصقة في تحضير الطعام لكن هذا أمر خاطئ، لأنه عند تسخين الطعام يمتص المواد الكيمائية الموجودة في هذه الأواني، وبالتالي تصبح سامة وتشكل خطرا كبيرا على الصحة، وتؤدي إلى حدوث اضطرابات في الغدة الدرقية.

- العلب البلاستيكية:

يفضل الكثير من النساء استخدام العلب البلاستيكية لتسخين الطعام بها في الميكروويف، وهذه الطريقة غير صحيحة، إذ تسبب أضرارا كثيرة لأن الشركات المصنعة تضيف بعض المواد الكيميائية التي تعمل على تغير أنسجة وهرمونات الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ومرض السكري، والغدد الصماء.

- النفتالين

من الطرق التي تساعد في حفظ الملابس من التعفن، لكن المادة التي تنبعث منه أثناء وضعه في الملابس لفترة طويلة تتسبب في تلف خلايا الدم الحمراء، وحدوث مضاعفات في الكبد.

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- منظف المرحاض

من أكثر المنتجات التي نستخدمها خطورة على الجلد إذا تم استخدامه دون ارتداء قفازات، إذ إنه يمكن يسبب حروقا في الجلد والعينين.

- معطرات الجو

المواد الكيميائية الموجودة بمعطرات الجو، يمكن أن تسبب مشاكل في الرئة، أو الصداع النفسي ومشاكل في التنفس، لذا ينصح تجنب رش هذه المعطرات.

- طابعات الليزر

هذه الآلة ضرورية في أماكن العمل ومعظم المنازل، لكن تقول إحدى الدراسات أن استخدامها يسبب خطر على الصحة، لأنها تطلق بعض الجزيئات في الهواء يمكن أن تسبب بعض المشاكل الصحية السيئة عند استنشاقها في الجسم.

لذا يجب عليك التوقف عن استخدامها، وفي حالة استخدامها ينصح بمغادرة الغرفة على الفور عند القيام بالطباعة، وفتح النوافذ جيدا.

- منظف الفرن

يجب توخي الحذر عند استخدامه نظرا لاحتوائه على قلويات يمكن أن تسقط في الفرن وتمتزج بالطعام، أو استنشاقها يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، أو مشاكل في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، عند انسكابها على الجلد تؤدي إلى حدوث حروقا.

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