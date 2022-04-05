للمحجبات.. مجموعة من الفساتين المناسبة للربيع ولصيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتميز فصلي كل من الربيع والصيف بالألوان الزاهية والملابس الفضافضة والقماش الخفيف المريح والمناسب للأجواء الحارة، وتهتم الفتايات بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الموضة والأزياء.

نستعرض مجموعة من الفساتين شاركتها البلوجر والفاشونيستا منة السني على حسابها الشخصي بموقع انستجرام، ومليون متابع يهتم بما تقدمه من محتوى.

تميزت الإطلالات بالفضفاضة الواسعة المناسبة للمحجبات، كما نسقت معها التربون بألوان ولفات مختلفة كما هو موضح بالصور.

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وبعض الفساتين نسقت معها القبعات الكبيرة، وهذه الإطلالة مناسبة أكثر للشواطيء.

كما اعتمدت على الألوان الزاهية الربيعيه كالأحمر والأخضر، وألوان الباستيل البينك والأزرق واعتمدت اللون الأبيض في أكثر من إطلالة أيضا.

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