8 أمراض صحية خطيرة يشير إليها تنميل اليدين.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تنميل اليدين هو عرض مزعج للغاية يمكن أن يخيف أي شخص، ولكن لا داعِ للقلق إذ يمكن معالجة هذه الحالات بسهولة تامة ولا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ولكن هناك أيضًا أمراض خطيرة تسبب خدر اليدين وتتطلب علاجًا فوريًا أو مستمرًا. وفي هذا الصدد نستعرض 8 أمراض صحية خطيرة يشير إليها تنميل اليدين، وفقا لموقع "برايت سايد".

1- السكتة الدماغية:

في بعض الحالات، يمكن أن يكون خدر اليدين أحد الأعراض المزعجة لحالة طبية طارئة، وعادة ما يكون التنميل في هذه الحالة مفاجئًا ويؤثر على جانب واحد من الجسم.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بسكتة دماغية أيضًا من صعوبة في رفع أحد أذرعهم، ونظرًا لأن هذه الحالة خطيرة جدًا، يجب أن تعرف العلامات الأخرى المرتبطة بها، وكلما أسرع الشخص في التعرف على هذه المشكلة، زادت فرصه في التعافي وحتى تجنب الإعاقات وتلف الدماغ.

2- متلازمة النفق الرسغي:

سبب شائع آخر لهذا الشعور المزعج يمكن أن يكون متلازمة النفق الرسغي، وتحدث هذه الحالة عندما يتم ضغط أحد الأعصاب الرئيسية في اليد، وتشمل العلامات الأخرى لهذه المشكلة الألم والوخز والضعف، وفي المراحل المبكرة، يمكن تخفيف الأعراض بإجراءات بسيطة بينما تتطلب التشخيصات المتأخرة الجراحة في كثير من الأحيان.

3- متلازمة مخرج الصدر:

بشكل عام، تحدث متلازمة مخرج الصدر بسبب ضغط الأعصاب أو الأوعية الدموية بين الترقوة والضلع الأول، ويمكن أن يحدث بعد الصدمة بسبب حمل أكياس ثقيلة كبيرة الحجم أو بسبب الأنشطة المتكررة.

وتعد الإناث أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة وعادة ما يعانين من خدر في أذرعهن أو أصابعهن، وضعف في القبضة، وألم في اليدين أو الكتفين أو الرقبة، ويحذر الأطباء من أنه من الأفضل علاج هذه الحالة في أقرب وقت ممكن لتجنب الجراحة.

4- اعتلال الأعصاب السكري:

يمكن أن يؤثر الاعتلال العصبي السكري على مرضى السكري، بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يضر بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم وهذا يؤدي إلى الشعور بتنميل اليدين، ويمكن أن تسبب هذه الحالة مضاعفات أكثر خطورة مثل فقدان الأطراف وهذا هو السبب في أنه من المهم أن تكون على دراية بالمشكلة وأن تتصرف على الفور إذا لاحظت أي خطأ.

5- فيبروميالغيا:

إذا كنت تعاني من ألم منتشر في جميع أنحاء جسمك وتعب طويل الأمد، فقد يتم تشخيصك بالإصابة بالألم العضلي الليفي، ويشعر المصابين في هذه الحالة بالخدر والوخز في أيديهم وذراعهم، ويُعتقد أنها مشكلة معقدة ومزمنة لأن أسبابها الدقيقة غير معروفة حتى الآن.

ويقترح بعض المتخصصين أن هناك تفاعلًا بين العوامل النفسية والعصبية والجسدية، ولا يوجد علاج محدد حتى الآن، ولكن يمكن للأطباء اقتراح طرق مختلفة للتحكم في الأعراض قد تشمل العلاج بالعقاقير، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي أو النفسي.

6- التصلب المتعدد:

ليس من المقبول أبدًا الشعور بالتنميل أو الضعف المنتظم في يديك، ولكن إذا كان مصحوبًا بهزات، فمن الأفضل الاتصال بالطبيب فورا وإجراء الفحوصات، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بسبب التصلب المتعدد، ولا يوجد علاج لهذا الاضطراب حتى الآن، لكن بعض العلاجات يمكن أن تساعد الشخص الذي يعاني منه في إدارة تطوره وتحسين نوعية حياته.

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7- مرض القرص التنكسي العنقي:

وفقًا للدراسات، يظهر حوالي 50 ٪ من الأشخاص بعض علامات تنكس القرص بحلول أوائل العشرينات من العمر، ولكن ما هو كل هذا الاضطراب؟ في الواقع، إنه ليس مرضًا، ولكنه وصف لعملية تتسبب في تلف وتمزق أقراص التبطين في العمود الفقري العنقي، ويعاني بعض الأشخاص من ألم في الرقبة وتنميل يمكن أن ينتشر في الذراعين واليدين، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

8- الذئبة:

الذئبة هي اضطراب في المناعة الذاتية يتم تشخيصه عندما يهاجم جهاز المناعة عن طريق الخطأ أعضائنا وأنسجتنا، وتشمل أعراض مرض الذئبة خدر اليد، ولكنها قد تختلف لأنها تعتمد على الجزء المصاب من الجسم، وتتضمن خطورة مضاعفات مرض الذئبة تلف الأعضاء الرئيسية، مثل القلب أو الكلى أو الرئتين أو الدماغ.

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