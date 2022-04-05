الامارات | دراسة: النوم أقل من 7 ساعات قد يؤدي إلى الاكتئاب والسكري

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم أقل من 7 ساعات قد يؤدي إلى الاكتئاب والسكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت تقارير طبية من حرمان النوم الذي يعاني منه مرضى القلق والاكتئاب وربطت نقص الراحة بسبب قلة النوم بتوازن النشاط العصبي.

وأكدت دراسات هارفارد بعلاقة النوم بأمراض السمنة والسكري والقلب وأن عدم الحصول على ما يكفي من ساعات الراحة قد يؤدي إلى ضعف القدرة على التفكير بوضوح، والاستجابة السريعة بالإضافة إلى التأثيرات على العمل والدراسة والعلاقات الشخصية .

و أكدت الجامعة وفقاَ ل"عكاظ" بضرورة الحفاظ على ساعات النوم الكافية و التي تتراوح بين 7.5 إلى 9 ساعات يومياً .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news