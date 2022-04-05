الامارات | مصر: في أول يوم رمضان ..العثور على جثة ربة منزل في شقة زوج شقيقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: في أول يوم رمضان ..العثور على جثة ربة منزل في شقة زوج شقيقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت الشرطة المصرية بلاغاً بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 42 عاماً في شقة زوج شقيقتها في أول أيام رمضان.

وأقرت ابنة الضحية التي تبلغ من العمر 20 عاماً بأنهم كانوا في زيارة للمذكور، حيث وجدت المتهم، وهو أحد أقاربهم يخرج من العمارة وعلى ملابسه نقاط دم وفرّ هارباً من دون معرفة دوافع الجريمة وفقاً لصحيفة الوطن المصرية .

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