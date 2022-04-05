الامارات | نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الصيام

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لمرضى السكري أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الاتحاد الفيدرالي للسكري بعض نصائح لرمضان صحي مع مرضى السكري و التي تتضمن تقسيم السعرات الحرارية اليومية بين وجبتي السحور والإفطار، بالإضافة إلى 1-2 وجبة خفيفة بينهما إذا لزم الأمر والتأكد من أن الوجبات متوازنة وتحتوي على 45-50 % من الكربوهيدرات، و20-30 % بروتين، و35 % دهون، وفواكه وخضروات، والحرص على تناول الكثير من الخضروات والسلطات في رمضان وتقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، و الابتعاد عن المقليات، واستخدام كميات قليلة من الزيت عند الطهي.

ووفقاً لما نشرته "العربية" أكد الاتحاد أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الماء أو غيره من المشروبات غير المحلاة، وتجنب المشروبات المحتوية على الكافيين والمحلاة بالسكر الابتعاد عن الحلويات والاعتماد على خبز الحبوب الكاملة، أو الخبز الأسمر، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف التي تطلق الطاقة ببطء قبل وبعد الصيام، مثل الفاصوليا، والأرز.

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