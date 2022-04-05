الامارات | شرطة الرياض تسترد 26 مركبة مسروقة وتقبض على الجناة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تسترد 26 مركبة مسروقة وتقبض على الجناة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استردت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية (26) مركبة مسروقة، وقبضت على سارقيها، (6) مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية التشادية، ارتكبوا بها حوادث جنائية.

وتمثلت الحوادث الجنائية في كسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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