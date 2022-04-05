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الامارات | شرطة الرياض تسترد 26 مركبة مسروقة وتقبض على الجناة

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الرياض - واس 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استردت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية (26) مركبة مسروقة، وقبضت على سارقيها، (6) مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية التشادية، ارتكبوا بها حوادث جنائية.

وتمثلت الحوادث الجنائية في كسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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