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الامارات | وفاة 3 معلمات مصريات في حادث بسلطنة عمان

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متابعات-الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 معلمات مصريات في حادث بسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن  اليوم  إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات سلطنة عمان .

وأعربت سفارة السلطنة عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث عبر حسابها في تويتر ونشرت التغريدة التالية: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من:  الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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