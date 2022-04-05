الامارات | نصائح لمرضى السكري خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكري خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت وزارة الصحة السعودية عدداً من النصائح الصحية التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

ونصحت الوزارة مرضى السكري بأهمية مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام؛ لتحديد قدرة المريض على الصيام، وضبط جرعات العلاج. كما شددت على أهمية تناول أدوية السكري بانتظام وفقًا للتعليمات الطبية، وضرورة مواصلة النشاط البدني بين الخفيف والمتوسط خصوصًا في فترة المساء.

كما حثت مرضى داء السكري على اختبار مستوى الجلكوز في الدم يوميًّا، وذلك قبل ساعتين من الإفطار وبعده، وقبيل السحور، وفي منتصف اليوم.

وطالبت الوزارة مرضى السكري بتناول كمية كافية من المياه بعد الإفطار، والتقليل من تناول الأغذية الغنية بالسكريات والدهون، وتجنب الإفراط في تناول الطعام؛ وذلك بتقسيم الإفطار إلى عدة وجبات معتدلة.

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