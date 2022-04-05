الامارات | ‏ لأول مرة في تاريخ أمريكا.. صلاة التراويح في ميدان التايمز سكوير

شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ لأول مرة في تاريخ أمريكا.. صلاة التراويح في ميدان التايمز سكوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لصلاة تراويح أقيمت مساء السبت في ميدان تايمز سكوير الشهير في مدينة نيويورك الأمريكية حيث أظهرت الصور مئات المصلين وهم يؤدون صلاة التراويح في مشهد وصف بأنه "الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وكان منظمو الحدث قد دعوا قبل أيام المصلين للانضمام إليهم في ساحة تايمز سكوير من خلال دعوات نشرت عبر مواقع التواصل وفقاً لما نشرته "بي بي سي العربية".

ويذكر أن ميدان "تايمز سكوير"الذي يقع في منطقة مانهاتن في نيويورك هو أحد أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح في أمريكا.

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