7 أشياء غريبة تمنعك من النوم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني ما يصل إلى 30٪ من الأشخاص من الأرق المزمن، ويزداد عدد الذين يستخدمون الحبوب المنومة مع تقدم العمر، وقد تتساءل لماذا ما زلت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، قد تكمن المشكلة في أصغر الأشياء التي لم تفكر فيها.

وفيما يلي نستعرض لكم الأشياء الغريبة التي تمنعك من النوم، وفق ما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1. الفراش الاصطناعية:

الفراش المصنوع من مواد طبيعية أكثر برودة ويوفر تهوية أفضل، كما أنه يمتص الرطوبة بشكل أفضل، وعلى العكس من ذلك، فإن الفراش الصناعي يحبس الحرارة ويسبب التعرق الليلي، لهذا السبب ينتهي بك الأمر إلى التقلب طوال الليل وربما تعاني من التهيج الذي تسببه بعض الأقمشة الاصطناعية.

2. الزيوت العطرية:

على الرغم من أن بعض الزيوت تساعدنا على التهدئة، مثل اللافندر، إلا أن عديد منها يفعل العكس، إذ يمكن أن تبقيك الزيوت الأساسية المصنوعة من الحمضيات مستيقظًا، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يرشون الزيوت العطرية على وسادتك مباشرةً، فتذكر أن بعض الزيوت تسبب حروقًا كيميائية وتتأثر هرموناتك أيضًا.

3. مشاكل الغدة الدرقية:

يميل أولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية إلى الإصابة بانقطاع النفس النومي (توقف مؤقت في التنفس)، ويسبب الاستيقاظ المنتظم، لذلك بعد النوم ليلاً تشعر بالإرهاق بدلاً من النشاط، وغالبًا ما يؤدي ضعف الغدة الدرقية إلى اضطراب إيقاعات الساعة البيولوجية أيضًا.

4. نقص المغنيسيوم:

المغنيسيوم عنصر أساسي يؤثر على قدرتك على النوم، لذا إذا كان جسمك يفتقر إلى هذه المغذيات، فقد تجد صعوبة في الاسترخاء، إلى جانب ذلك، تحدث أيضًا ارتعاش العضلات أو متلازمة تململ الساق بسبب انخفاض مستويات المغنيسيوم.

5. النباتات:

عليك أن تكون حذرًا عند وضع النباتات في غرفة نومك، وتكون بعض النباتات المنزلية سامة للإنسان، لذا إذا كنت تعاني من الربو فتؤدي بعض النباتات إلى تحفيز هذه الحالة إذا كنت تعاني من الحساسية تجاهها، بالإضافة إلى ذلك، يسبب العفن أو البكتيريا الأخرى الموجودة في التربة ضررًا، ونتيجة لذلك، تؤدي إلى تدهور جودة نومك.

6. متلازمة تململ الساق:

تتميز المتلازمة عادة بالحاجة إلى تحريك أطرافك بسبب الأحاسيس غير السارة في ساقيك، وبالتالي أنت مجبر على الاستيقاظ للتوقف عن الوخز في الساقين، وتتفاوت شدتها وهي أكثر شيوعًا بين الأشخاص في الخمسينيات من العمر، وتكون المتلازمة سببًا لاضطراب النوم أو عرضًا جانبيًا له.

7. النوم مع الدفاية:

في الليل تنخفض درجة حرارة أجسامنا قليلاً للإشارة إلى أن الوقت قد حان للنوم، ومع ذلك، إذا كان هناك مدفأة في غرفة النوم، فقد يفشل جسمك في إدراك أن وقت النوم قد حان، علاوة على ذلك، تنتج السخانات الكثير من أول أكسيد الكربون، مما يضر بصحتنا بكميات كبيرة.