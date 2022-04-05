رجيم الصيام المتقطع للمرضعات..«إبعدي عنه واستبدليه بهذا النظام الغذائي»

القاهرة - سمر حسين - ماما

رجيم الصيام المتقطع.. إحدى طرق تناول الطعام خلال فترة زمنية محددة، إذ يأكل الناس بشكل طبيعي وبنسب معينة، ويؤدون الجزء الأكبر من صيامهم في الليل، على سبيل المثال قد تأكل لمدة 8 ساعات في اليوم مابين الساعة 12 ظهرًا و8 مساءً، وهكذا ويتساءل الكثير من الأمهات الجدد عن صحة رجيم الصيام المتقطع للمرضعات، وهذا ما يعرضه «هن» في السطور التالية.

السعرات الحرارية التي تحتاجها المرضعات

تحتاج الأمهات الجدد أو المرضعات إلى مزيد من السعرات الحرارية لأنها تستخدم في توفير العناصر الغذائية للطفل، وإذا كانت الأم تعاني من انخفاض في السعرات الحرارية، فإن رجيم الصيام المتقطع للمرضعات قد يؤثر على إمدادات الحليب ومستوى الطاقة لديها، لذلك لا ينصح بإتباع رجيم الصيام المتقطع طيلة فترة الرضاعة الطبيعية، لكن يمكن استبدال نظام الصيام المتقطع بطرق أخرى منها ممارسة الرياضة مثلاً، وفقا لموقع health line الطبي.

استبدال الصيام المتقطع بالنظام الغذائي

وبدلا من اتباع رجيم الصيام المتقطع للمرضعات يمكن اتباع الطرق التقليدية التي يوصي بها الأطباء من خلال خسارة الوزن ببطء وثبات، ليس أكثر من كيلو واحد في الأسبوع، وبالنسبة لأفضل رجيم للمرضعات لخسارة الوزن، قال الدكتور ماجد زيتون استشاري التغذية العلاجية والسمنة، ومقدم برنامج «العيادة» على قناة الحياة: « بالنسبة للرجيم الخاص بالمرضعات إحنا مش عايزين أكل البيبي يتأثر بالدايت لازم تكون الوجبات كاملة، لازم يكون في 3 وجبات وسناكس بين الوجبات، ويكون نظام التغذية متماثل بالنسبة للرضاعة»

وأضاف:«هناك نصائح لوجبات معينة لازم تلتزم بيها زي عصير البرتقال في الفطار الصبح ولازم تاخد نشويات زي نصف رغيف خبز بلدي مع بيضة أو فول أو جبنة قريش ولازم كوب من اللبن، بين الوجبات ضروري تناول الفاكهة زي 3 خيارات و3 جزرات بين كل واجبة والتانية، والغدا يبقي واجبة متكاملة، مواعيد الأكل لازم تظبطها بدري قدر الإمكان، لازم الالتزام بالثلاث وجبات وشرب المياه مهم جدا مع الدايت، والأكل بعيد عن السمنة والزيت وشرب الماء لا يقل عن 3 لتر ماء، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية».