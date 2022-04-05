فاتن أمل حربي تناشد رجال مسلسل suits بإنقاذها من طليقها.. وآسر ياسين يرد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظلم كبير تتعرض له شخصية الفنانة نيللي كريم في مسلسلها فاتن أمل حربي، من قبل طليقها سيف الدندراوي خلال الحلقات التي تذاع في رمضان 2022، ففي البداية باع «سيف» عفش البيت الذي يسكنان فيه بعد عشرة طويلة، وذلك لأنها لم تكتب قائمة منقولات تضمن حقها في وقتها، لكنها تعاملت بحسن نية، فباع طليقها العفش كله ليزداد الظلم عليها، وأخذت الفنانة نيللي كريم منحنى آخر للسخرية مما تتعرض له، فاستعانت بزملائها في مسلسلات أخرى، وهو الموقف الذي تحول إلى دعابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيللي كريم تستعين برجال suits وتسخر من موقفها في المسلسل

غردت الفنانة نيللي كريم في الوقت الذي تعاطف فيه الجمهور كله مع فاتن أمل حربي، تسأل رجال مسلسل suits بالعربي أن ينجدوها ويساعدوها على التخلص من زوجها سيف الدندراوي، حيث كتبت نيللي كريم عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «هل ممكن الشباب الجامد اللي في مسلسل suits يحلوا مشكلة فاتن ويجيبوا حقها من سيف الدندراوي؟»، وهي التغريدة التي لقت تفاعلا وردا من أبطال مسلسل suits بالعربي.

أول الاستجابات لـ نيللي كريم جاءت من الممثل أحمد داود الذي يشارك في بطولة مسلسل suits، إذ رد على نيللي كريم قائلا في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تعاليلي بكرة الساعة 4 اللوكيشن.. أقصد المكتب، المحامي/ آدم منصور»، وبدوره رد الفنانة آسر ياسين عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليذكر نيللي كريم والجمهور بمشاركتهما في مسلسل «بـ100 وش»، في رمضان 2020، إذ قال: «كله إلا شوجار»، وهو اسم نيللي كريم في المسلسل.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

ويذكر أن نيللي كريم، تجسد شخصية فاتن أمل حربي، والتي تتعرض لظلم كبير من زوجها، وتناقش مشكلات تتعرض لها المرأة المطلقة، بداية من عدم كتابة قائمة منقولات، ثم الولاية التعليمية للأب على الأبناء، وكذلك منه الفنادق السيدات من الإقامة بمفردهن دون رجل، وسبب المسلسل حالة كبيرة من الجدل والتعاطف مع المطلقات.