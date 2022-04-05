الامارات | «مجلس العالم» يحيي التقاليد الرمضانية الأصيلة في قلب القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس العالم» يحيي التقاليد الرمضانية الأصيلة في قلب القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت القرية العالمية مجدداً لتقدم تجربة فريدة من نوعها خلال شهر رمضان المبارك مع افتتاحها «مجلس العالم»، المكان الذي سيمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الاستمتاع بالتجمعات الرمضانية على نحو مميز في قلب الروائع.

وسيكون ضيوف أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، على موعد مع أروع الأمسيات الرمضانية خلال الشهر الفضيل. حيث يوفر مجلس العالم، في الهواء الطلق، للضيوف أجواء وتجارب مميزة مع خيارات متنوعة من الأطباق والمأكولات لتناول وجبات الإفطار والسحور الموسم الجاري. كما سيشهد ضيوف المجلس مجموعة من النشاطات ومن ضمنها العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية كالعود والقانون والناي، بالإضافة إلى العزف على القيثارة لتكريس الأجواء الرمضانية الساحرة على ألحان هذه الآلة الفريدة. كما ستضفي عروض ألعاب الخفة وفن الخط العربي المزيد من الحيوية على الأجواء المميزة.

وسيتمكن الضيوف من حجز طاولاتهم، وحتى ستة أشخاص للطاولة الواحدة، خلال شهر رمضان في مجلس العالم من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية لمدة ساعتين أو لإمضاء أمسية كاملة. وسيستمتعون أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار، الموجود بجوار مجلس العالم، والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بحلول وقت الإفطار. أما في الوقت المتأخر من الليل، فستصدح أجواء القرية العالمية بصوت المسحراتي وهو يدعو الناس لتناول سحورهم استعداداً ليوم جديد من الصوم.

ويستضيف المسرح الرئيس في القرية العالمية أوركسترا أرابيسك التي ستقدم 25 مقطوعة استثنائية تتلاءم مع أجواء الشهر، كما سيتمكن الضيوف حتى تاريخ 10 أبريل الجاري من الاستمتاع بالعروض المائية المذهلة لتجربة غنية بعناصر التشويق مع «العرض الشيق: أبطال المرفأ». كما سيتمكن الضيوف الصغار، في كل ليلة خلال شهر رمضان وأيام العيد، من الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة على مسرح الصغار بالإضافة إلى مجموعة من العروض الهزلية المتنوعة، وعزف البيانو المتجول، وعزف الكلارينيت، وعازفي الكمان الموجودين عند النافورة وبوابة العالم، والتي تقدم تجربة موسيقية راقية للضيوف.

• المسرح الرئيس في القرية العالمية يستضيف أوركسترا أرابيسك التي ستقدم 25 مقطوعة استثنائية.

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