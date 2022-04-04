بنات زي «فاتن أمل حربي».. فنادق ترفض إقامة الفتاة بمفردها: ممنوع لأقل من 40 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد مؤثر في بداية الحلقة الـ3 من مسلسل فاتن أمل حربي، إذ أُغلقت في وجه «فاتن» كل الأبواب، والتي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، وبعد أن ناقشت في الحلقات السابقة مشكلة قائمة المنقولات الزوجية، ومشكلة الولاية التعليمية على الأبناء، فهي تناقش في حلقة اليوم عنصرية بعض الفنادق ضد الفتيات، ورفضها أن تقيم فتاة في الفندق بمفردها دون رجل، وفاتن أمل حربي ناقشت في حلقة مسلسلها مشكلة واقعية تواجه الكثير من الفتيات خاصة المغتربات منهن، وفيما يلي قصصهن.

فتيات يواجهن عنصرية الفنادق التي تمنع إقامتهن

بعد أن أخذ زوج فاتن أمل حربي شقتها الإيجار وأعادها إلى صاحبها، أصبحت في الشارع، حاولت أن تطرق «فاتن» أبواب الفنادق لتقيم فيها بعدما طردت من شقتها، إلا أنها أغلقت أبوابها في وجهها هي الأخرى، وذلك بحجة أنها سيدة والفنادق لا تسمح للفتيات بالإقامة بمفردهن.

تجارب مشابهة لمسلسل فاتن أمل حربي

رباب الصاوي، تجربتها متشابهة مع فاتن أمل حربي، إذ حاولت الفتاة الثلاثينية الاستجمام في أحد الفنادق المطلة على البحر بعد أن تركت عملها، وذلك بسبب الضائقة النفسية التي تمر بها، واتصلت بالفعل بأحد الفنادق إلا أنها رفضت استقبالها بسبب كونها فتاة بمفردها فجاء الرد الصادم عليها: «الفندق مبيسكنش بنات لوحدها»، وهو ما وصفته «رباب»، في تصريحات خاصة لـ «هن»، بـ«الموقف العنصري» ضد الفتيات غير المفسر، خاصة وأن الفنادق تسمح للرجال بالإقامة بمفردهم.

فتاة سكندرية أخرى نقلت حياتها وعملها ودراستها إلى القاهرة، وبالتالي كان عليها أن تقيم للدراسة والعمل في العاصمة، ولكنها وجدت شروطا تعجيزية غريبة بالنسبة للفتيات، وهو منع البنات دون عمر الـ40 عاما من الإقامة بمفردهن في الفنادق، وهو ما كان مسموحا به بالنسبة للرجال ولكن الفتيات ممنوع ما يجعل الحياة في محافظات مختلفة بالنسبة للبنات شبه مستحيل.