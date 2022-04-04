أسباب الإصابة بالصداع المزمن في الصيام.. و7 نصائح للتخلص منه

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادًة ما يعاني الصائمون من صداع شديد في الرأس خلال شهر رمضان، والذي يكون بسبب اضطراب النوم أو انخفاض السكريات التي يتناولها الشخص بالإضافة إلى عدم الأكل لمدة ساعات طويلة متواصلة ما يؤدي إلى الإصابة بآلام في الرأس أثناء الصيام.

وقالت لما النائبي خبيرة التغذية، في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن الصداع والتوتر من الأمور الشائعة بين الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان وترجع إلى العديد من الأسباب، وهي كما يلي:

- فقد معدل كبير من المياه خلال اليوم، خاصًة مع ارتفاع درجة الحرارة.

- انخفاض معدل السكر في الدم.

- اضطراب النوم وتغير الساعة البيولوجية، وبالتالي ينعكس يوم الشخص بشكل مفاجيء.

وأشارت «النائبي»، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الكافيين، والنيكوتين هم الأكثر إصابة بالصداع المزمن خلال فترات الصيام.

وأوضحت خبيرة التغذية، أنه يمكن التخلص من الصداع في رمضان عند الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي، إذ يلزم الامتناع عن الأغذية التي تحتوي على مواد مخمرة، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على مادة النتريت والنترات الموجود في الأغذية المحفوظة والمعلبة.

نصائح لتجنب الصداع في رمضان

ونصحت خبيرة التغذية العلاجية أنه يمكن تجنب الإصابة بالصداع من خلال اتباع الآتي:

- يمكن تناول بعض الأغذية التي تجنب الصداع مثل الطعام الذي يحتوي على أوميجا 3.

- الحرص على تناول البقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة.

- الحد من تناول الكافيين.

- تجنب تناول الشوكولاتة بكميات كبيرة.

- الابتعاد عن الضغط النفسي والتوتر، لأنه يزيد من معدل الادرينالين في الجسم والذي يسبب العديد من المشكلات الصحية.

- الحرص على تناول سحور صحي يحتوي على البيض، الحليب وخبز حتى ينتظم معدل السكر في الدم.

- تناول كمية مياه كبيرة، بالإضافة إلى تناول الخضروات الطازجة التي أثبت الأطباء أنها تساعد بشكل كبير على ظبط معدل السكر في الدم.