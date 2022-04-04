قصة غريبة لرجل تزوج من 9 نساء مرة واحدة: إحداهن طلبت الطلاق فخطط لتعويضها بـ2

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصص الزواج والطلاق متنوعة ومختلفة تبعا للثقافة التي يعيشها الفرد داخل مجتمعه، وواحدة من أغرب القصص هي زواج رجل برازيلي يدعى «آرثر» من 9 فتيات مرة واحدة، واحدة منهن قررت الانفصال لأنها تفتقد أن تكون متزوجة من رجل واحد، ولكن «آرثر» يخطط للزواج من امرأتين أخريين بعد طلاقها، ليكون متزوجا من 10 فتيات، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تفاصيل طلاق آرثر واحدة من زوجاته الـ9

كشف «آرثر» الذي يعيش في البرازيل، أنه طلق إحدى زوجاته التسع لأنها تفتقد الزواج الأحادي، لكنه يقول إن لديه خططًا لإضافة امرأتين أخريين لتحقيق هدف 10 زوجات، إذ تزوج جماعيًا بتسع نساء العام الماضي، ولكنه تفاجأ بطلب زوجته عارضة الأزياء «أجاثا» الطلاق لأنها تفتقد الزواج الأحادي، ولكنه في الوقت ذاته، يأمل في الزواج من سيدتين أخريين وإنجاب أطفال من جميع زوجاته.

وقال «آرثر» إنه حزين ومندهش لأن إحدى النساء تريد الطلاق منه لأنها تفتقد الزواج الأحادي.

وكان عارض الأزياء «آرثر» متزوجًا بالفعل من زوجته الأولى لوانا كازاكي، عندما تصدر اسمه عناوين الصحف من خلال تبادل الوعود مع ثماني نساء أخريات في حفل زفاف أقيم بالعام الماضي في ساو باولو بالبرازيل، ووصفه بأنه احتجاج على الزواج الأحادي.

ومع ذلك، تريد الآن إحدى النساء، التي تم تعريفها فقط باسم «أجاثا»، ترك اتحاد تعدد الزوجات مع «آرثر» لأنها تريده زوجا كاملا لنفسها، وقال «آرثر» في هذا الشأن: «لقد أرادت أن تجعلني لنفسها كليا، ولم يكن الأمر منطقيًا لأنه علينا المشاركة، وكنت حزينًا جدًا على الانفصال وتفاجأت أكثر بعذرها، إذ اعتقدت زوجاتي الأخريات أن موقفها كان خاطئًا وأنها قبلت الزواج من أجل المغامرة وليس لمشاعر حقيقية».

وقال «آرثر» عن تلك العلاقة، إن الحب الذي يشعر به تجاه كل واحدة منهن هو نفسه، ويعتقد أنه سيكون من غير العدل إنجاب الأطفال فقط مع واحدة أو اثنين منهن.