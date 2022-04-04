لماذا نحلم بأحلام غريبة ومزعجة وكوابيس؟.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يقضي البشر ثلث حياتهم في النوم، وهو جزء ضخم جدًا، وعلى الرغم من أن الأحلام ومعانيها جذبت اهتمام الناس لفترة طويلة، إلا أن علم الأحلام مازال غامضا، لذلك لا يوجد الكثير من البيانات المتعلقة به.

ولكن بفضل تطور التكنولوجيا، أصبح من الممكن دراسة نشاط الدماغ أثناء النوم، ويستمر العلماء وعلماء النفس في جميع أنحاء العالم في مشاركة نتائجهم، وبالتالي فتح الستائر ببطء على الموضوع المجهول والمثير للاهتمام بشكل متزايد.

وربما كان لدينا حلم واحد على الأقل بقي في أذهاننا لفترة طويلة دون أن نفهم معناه. سنخبرك اليوم بما تم تعلمه بالفعل عن الكوابيس والأحلام الغريبة التي لدينا، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

لماذا لدينا أحلام غريبة؟

ربما يكون لكل منا قصة عن حلم كانت تحدث فيه أشياء غريبة بدت وكأنها مجرد هراء بعد أن استيقظنا. إذا كنت تشعر بالفضول لمعرفة سبب حدوث ذلك، فهناك العديد من التفسيرات.

كل شخص لديه أحلامه الفريدة لأن الناس يختبرون مجموعة متنوعة من المشاعر والأحداث كل يوم. عندما تغفو ، يستمر عقلك في العمل بجد، ويوزع اللحظات في الذاكرة قصيرة المدى وطويلة المدى. يقارن الأحداث التي حدثت مؤخرًا مع تلك التي حدثت منذ زمن طويل، لهذا السبب يمكنك رؤية أشياء من طفولتك مثل اللعب مع حيوان أليف قديم في مكان جديد مثل المكان الذي تعيش فيه حاليًا.

يحدث كل هذا خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة التي تستمر لمدة 10-20 دقيقة وتتكرر عدة مرات أثناء الليل. تُعرف هذه المرحلة أيضًا باسم "النوم المتناقض" الذي حصل على اسمه بسبب التشابه الفسيولوجي مع حالة اليقظة لدى الشخص.

في هذه المرحلة تصبح جميع أجزاء الدماغ نشطة باستثناء الجزء المسؤول عن المنطق. بالإضافة إلى ذلك، ينخفض ​​تركيز السيروتونين والنورادرينالين وهما ناقلتان عصبيتان مسؤولتان عن المنطق والانتباه أثناء النوم. لذلك، ليس من الغريب أن تفقد أحلامنا أي شعور رصين بالحياة الطبيعية، نحن ندرك أن كل شيء رأيناه للتو كان يحدث في أحلامنا فقط بعد الاستيقاظ من النوم.

ماذا عن الكوابيس؟

لماذا نرى السيناريوهات غير السارة في أحلامنا؟ أجرى علماء سويسريون وأمريكيون تجربة تمكنوا من خلالها من إيجاد إجابة لهذه الأسئلة.

في رأيهم ، إنه نوع من تدريب الجهاز العصبي ، والذي يساعد الشخص على التعامل مع المشاعر السلبية في الحياة الواقعية.

ودرس العلماء نشاط أجزاء مختلفة من الدماغ أثناء النوم باستخدام مخطط كهربية الدماغ. تم إيقاظ 18 متطوعًا عدة مرات أثناء الليل وسألوا عن الأحلام التي كانوا يرونها وما إذا كانت تلك الأحلام عبارة عن كوابيس.

وبفضل استجاباتهم وتحليل نشاط الدماغ، حدد الباحثون منطقتين في الدماغ مسؤولة عن الكوابيس.

بقدر ما قد يبدو مثيرًا للاهتمام، فإن هذين الجزأين من الدماغ ينشطان في نفس المواقف عندما يشعر الشخص بالقلق أو الخوف في الحياة الواقعية.

إن الإنسولا مسؤول عن تقييم المشاعر ويبدأ تلقائيًا بمجرد أن يشعر الشخص بالقلق، وتُعد القشرة الوسطى الشخص للاستجابة المناسبة أثناء حدوث التهديد وتتحكم في الطريقة التي يتصرف بها الشخص عندما يكون في خطر.

ولكن في دراسة أخرى ، وجد العلماء أن أولئك الذين عانوا من الكوابيس لفترة أطول وكان رد فعلهم في كثير من الأحيان أقل قسوة للأشياء السلبية في الحياة الواقعية.

حتى الآن، أصبح من الواضح أن الطريقة التي يتواصل بها اللاوعي معنا ويساعد في حل المشكلات هي ما يجعلنا نشعر بالقلق. على سبيل المثال ، غالبًا ما ترتبط رؤية مطاردة في أحلامك بقضايا الشخص التي لم يتم حلها في الحياة الواقعية، وفقًا للعلماء. ولكن كما ذكرنا أعلاه، لم يتم دراسة الأحلام بشكل كافٍ للغاية ولا تزال العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام تنتظر من يكتشفها.

فيما يلي بعض الحقائق الأكثر إثارة للاهتمام حول الأحلام التي ربما لم تكن على دراية بها.

- يتم وضع المهارات والمعرفة الجديدة مثل تعلم كيفية العزف على البيانو على "الرفوف" الضرورية في عقلك أثناء النوم مما يجعل تذكرها أسهل. بغض النظر عما إذا كنت تستعد للاختبار أو تريد فقط تذكر قائمة مهامك ليوم غد ، فإن النوم الجيد ليلاً سيساعدك.

سوف يعيش الإنسان أقل بدون نوم حتى أكثر مما يعيش بدون طعام. و سجل عدد الأيام أنفقت شخص دون نوم هو 11 يوما.

- ما يصل إلى 15٪ من الناس على هذا الكوكب يمشون أثناء النوم. لا يمكنهم فقط الجلوس على السرير أو التجول في الغرف ، ولكن يمكنهم أيضًا مغادرة المنزل والسفر لمسافات طويلة أثناء النوم. إن الاعتقاد بأنه لا ينبغي إيقاظ من يمشي أثناء النوم هو خرافة. في كثير من الحالات ، يكون هذا ضروريًا بالفعل.

- الأشخاص الذين لا ينامون كفاية لديهم شهية متزايدة مع انخفاض هرمون الليبتين (الهرمون الذي ينظم الشهية).

- في أول 5 دقائق بعد الاستيقاظ، ننسى 50٪ من أحلامنا. بعد 5 دقائق أخرى، ننسى كل شيء تقريبًا رأيناه في أحلامنا. اعتقد سيغموند فرويد أن هذا كان دماغنا يحاول إزالة كل شيء من الذاكرة لأن أحلامنا كانت أفكارنا الخفية. ومع ذلك، هناك نظرية مختلفة موجودة اليوم تقول إننا نشغل عقولنا على أكمل وجه بعد الاستيقاظ وننسى أحلامنا نتيجة لعملها النشط.

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