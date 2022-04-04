5 نصائح للرجال قبل صيف 2022 لبشرة منعشة.. احرص عليها يوميا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يمكن أن تصبح بشرتك خالية من العيوب ومنتعشة في فصل الصيف، من خلال الالتزام ببعض النصائح السهلة في روتينك اليومي، وفيما يلي بعض النصائح لتجعلك أفضل من أي وقت مضى، فلا يوجد أحد يحب البشرة الباهتة ومع اقتراب فصل الصيف، أصبح من المهم العناية بوجهك وجسمك مع تغير الموسم، وفيما يلي نصائح محددة للرجال، سهلة وبتكلفة لهذا الموسم والتي ستجعلك تبدو وسيمًا ورائعًا، وذلك بحسب موقع مجلة GQ ألمتخصصة في شؤون الرجال.

نصائح لبشرة منتعشة للرجال

ومن أهم النصائج للرجال، هو أن تستثمر في غسول جيد للوجه هذا الصيف وتأكد من استخدامه جيدًا مرتين يوميا للحفاظ على بشرتك ووجهك من التلوث والزيوت.

استخدام غسول وجه جيد

واحرص على غسل وجهك جيدًا بغسول الوجه، ولا تفركه بقوة على الجلد، ثم ضعه ببطء للتخلص من كل الأوساخ، وبعد ذلك اغسله بالماء البارد.

الترطيب واستخدم التونر

لا تتخطى هذه الخطوة خاصة في فصل الصيف، إذ تحتاج بشرتك إلى تعزيز الترطيب وسيوفر التونر نفس الشيء، ما عليك سوى رش وجهك بماء الورد أو تونر الخيار ووضعه على وجهك ورقبتك، ثم دعه لفترة من الوقت.

استثمر في مرطب جيد

استثمر أموالك في مرطب جيد مع عامل حماية من الشمس ليضاعف الفوائد لبشرتك، ولا تنسى استخدام كريم مرطب للجسم، وابتعد عن المرطبات الكريمية، وبدلاً من ذلك، اختر تركيبة تعتمد على الجل للحصول على لمسة نهائية غير لزجة.

استخدم عامل الحماية من الشمس (SPF)

ضع على وجهك دائمًا كريم بمعامل حماية من الشمس، ولا تتخطى وضع الكريم على رقبتك ويديك والأجزاء المكشوفة.

ويجب وضع عامل حماية من الشمس «SPF» من نوع جيد لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، واستخدم مادة هلامية أو غير لاصقة حتى لا تشعر بثقل المنتجات على الجلد.

حافظ على رطوبتك

اشرب الماء طوال اليوم والعصائر للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي من الداخل.