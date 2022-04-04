أفكار للسحور في رمضان بخطوات سهلة وبسيطة.. «وجبات صحية ومش هتاخد وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحاول العديد من الأمهات وربات المنزل، التنوع في إعداد الوجبات سواء على الإفطار أو السحور في شهر رمضان، حتى لا يشعر أفراد عائلتهن بالملل بعد تناول بعض الأطعمة المتكررة، لذا تبحث السيدات عن أفكار للسحور في رمضان تكون جديدة ولا تشعرهن بالملل خلال الشهر.

ولا تمتلك الكثير من السيدات الوقت الكافي للتفنن في تحضير وجبة السحور، ولكن إذا كان لديك عزومة وترغبين في معرفة أفكار للسحور في رمضان، يمكنك متابعة الوجبات المختلفة وضمها في جدول رمضان، وهو ما يقدمه إليك مطبخ «هن»، وفقًا لخبراء الطبخ على فضائية «سي بي سي سفرة».

أفكار جديدة للسحور في رمضان

إليكِ طريقة تحضير البيض بالطماطم، وفقًا لنجلاء الشرشابي عبر برنامجها «على قد الإيد»، في إطار أفكار جديدة للسحور في رمضان.

المقادير

- كوب جبنة موتزاريلا.

- فلفل رومي.

- سمنة.

- فص ثوم.

- فلفل أسود.

- طماطم مفروم.

- ملح.

- بصل مفروم.

- ملح.

طريقة التحضير

- ضعي الملح، البصل، الفلفل الأسود معًا وقلبيهم جيدًا في طاسة على نار متوسطة، وبها السمن.

- ضيفي الفلفل الرومي، الطماطم، والبيض إلى المكونات.

- ضعي جبنة موتزاريلا أعلى المكونات ثم اتركيها حتى تذوب على وجهها.

- جهزيه إلى التقديم كطبق جانبي.

ومن بين الأفكار الجديدة للسحور في رمضان، تحضير فول مدمس وفقًا لأميرة شنب عبر برنامجها «أميرة في المطبخ»، وطريقته كما يلي:

المقادير

- كمون.

- طماطم.

- صلصة طماطم.

- بصل.

- ليمون.

- كزبرة جافة.

- عدس أصفر.

- ثوم.

- فول مدمس.

- أرز.

خطوات عمل فول مدمس

- قطعي الثوم، الطماطم، والبصل إلى شرائح ثم ضعيهم إلى الدماسة.

- ضعي الأرز، العدس، والكمون إلى المكونات.

- اسكبي الفول المنقوع وضيفي عليه عصير الليمون.

- ضعي كمية مناسبة من المياه إلى الخليط، ثم دعيه على النار حتى ينضج.

- ابدأي في خفض درجة حرارة البوتجاز، ثم ضعي الكركم.

- اتركي الخليط لمدة تتراوح من 4 إلى 5 ساعات حتى يصبح ناضجًا.

- ارفعي الفول، ثم جهزيه للسحور من خلال وضع الثوم، الزيت، الفلفل الحار حسب رغبتك.

- ضعي الطحينة ثم جهزيه إلى التقديم بجانب الجبنة، الخبز.

- يمكنك تقطيع شرائح من الخضروات والطماطم على الفول حتى تزيد من طعمه الشهي.