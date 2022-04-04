في ليلة الامتحان.. نصائح لمراجعة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدأت اختبارات شهري مارس وأبريل في إطار امتحانات الصف الرابع الابتدائي، إذ امتحن الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية، وغدا امتحان اللغة الإنجليزية، وأما الأربعاء فهو موعد امتحان الرياضيات، وأعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم والتي تتابع امتحانات الصف الرابع الابتدائي، أن نسبة الحضور ممتازة على مستوى كل المحافظات، وذلك بحسب برنامج «جروب الماميز» على «يوتيوب»، نقلا عن أستاذ أشرف سلومة مدير تعليم الجيزة، والذي أكد أنه لا توجد أي شكاوى من قبل الطلاب.

نصائح لطلاب الصف الرابع الابتدائي للغة الإنجليزية

وقدمت مدرسة اللغة الإنجليزية غادة عبدالمنعم، عدة نصائح لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي، المقرر حضورهم امتحان اللغة الإنجليزية غدا، قائلة: «أهم حاجة نراجع على الموضوعات كويس جدا، والولاد يكونوا عارفين إيه اللي موجود عندهم، أولا نقرأ الموضوعات جيدا بصوت عالي لأن كدة بيشغل كل الحواس اللي عند الطالب سواء البصر أوالسمع أوالكلام، وبالتالي المعلومة هتثبت أكتر في دماغ الطالب، خاصة وأن الشكاوى من الكلمات الكثيرة اللي عندهم، وده هيساعدهم على تثبيت المعلومات».

وأكدت «غادة» أن امتحان الصف الرابع الابتدائي سوف يكون في متناول كل الطلاب، قائلة: «الموضوعات شبه بعض في العربي والعلوم والرياضيات، والطلاب فاهمين كويس كل الموضوعات، فمحدش يقلق خالص وأهم حاجة المراجعة الجيدة قبل الامتحان».

وأضافت، أن بعض المدارس تستعين بمدرسات غير متخصصات في اللغة الإنجليزية، وبالتالي يمكن أن ترى بعض المدرسات اللاتي ينطقن الكلماتت بشكل خاطئ، ولكن المتخرجات من تربية إنجليزي أو آداب إنجليزي جمعيهن يستحقن التقدير، وهن موجودات في المدارس التجريبية والحكومية: «التعليم هيبقى كويس لما نستعين بالمتخصصين، وبشكل عام اللغة الإنجليزية بتعتمد على الممارسة والتدريس، وبناخد كورسات ودورات كتير عشان الطلاب، والمدرسات بييجوا بحاجة اسمها المعرفة الجديدة، ودي بتيجي معاهم من الجامعة، وبتجدد الدماء للطلاب في المدارس».