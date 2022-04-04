علاج حموضة المعدة أثناء الصيام.. ونصائح لتجنب الإصابة بها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر حرقة المعدة في رمضان من أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الأشخاص، وتسبب ازعاجًا كبيرًا لهم، ويصاحبها العديد من الأعراض مثل الرغبة في القيء، الشعور بالإعياء وآلام في المعدة، لذا يحاول الكثيرون الوصول إلى علاج الحموضة أثناء الصيام.

أسباب حموضة المعدة

والشعور بحرقة المعدة من أكثر الأشياء الشائعة، والذي يحدث عادًة نتيجة إفرازها المُفرط لحمض الهيدروكلوريد، المتخصص في عملية الهضم، ولكنه يكون مزعجا عند الشعور به، ويبحث أصحابه عن علاج الحموضة أثناء الصيام لعدم استطاعتهم التخلص من ازعاجه في هذه الفترة بالوسائل المعتادة مثل تناول الأدوية.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن حرقة المعدة لا تكون بسبب إفراز حمض المعدة فقط، إذ أن حرقة المعدة بمثابة إشارة لأمراض خطيرة في الكثير من الحالات.

علاج حموضة المعدة أثناء الصيام

وتابع «حسام» أن الحموضة يمكن أن تكون عرض للشريان التاجي وليس المعدة، إذا كانت حديثة الظهور، لذا مهما سببت ازعاجًا للشخص يلزم عليه مراجعة الطبيب المختص أولًا وعدم تناول أي أدوية، ولكن تكرار الإصابة بالحموضة خلال الصيام يرجع للأسباب التالية:

- تناول كمية كبيرة من المنبهات والمشروبات الغازية.

- تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي نسبة كبيرة من الكولسترول.

- عدم الحركة عقب السحور أو الإفطار، ما يصعب عملية الهضم.

- تناول قدر كبير من المخلالات والأملاح.

أما عن علاج الحموضة أثناء الصيام، يمكن اتباع النصائح التالية:

- الحرص على تناول الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه.

- اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة والبروتين، مثل تناول اللحوم، الدجاج، الجبن، والأسماك.

- الابتعاد عن تناو السكريات، كما يمكن استبدال السكر من خلال استخدام العسل الأبيض.

- الحرص على تناول القدر الكافي من المياه خلال رمضان.

نصائح لتجنب حموضة المعدة في رمضان

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أنه يمكن تجنب الإصابة بحرقة المعدة، بالابتعاد عن بعض العادات الخاطئة، وفعل الآتي:

- ممارسة الرياضة بعد مرور نصف ساعة من الإفطار، مثل المشي لمدة ساعة.

- تناول المياه بشكل متوازن من 8 إلى 10 كوب بين وجبة الإفطار والسحور.