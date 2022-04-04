الامارات | أول تعليق للحكومة المصرية على وجود شوكولاتة تحتوي على "الحشيش" في الأسواق

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق للحكومة المصرية على وجود شوكولاتة تحتوي على "الحشيش" في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق مصدر داخل وزارة التموين المصرية، على تدوينه الرئيس السابق لجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، بشأن وجود نبات الخشخاش في مكونات إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن المصدر قوله: "سنشن حملة غدا بسحب عينات من أحد المولات والمتاجر الكبرى، للوقوف على حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل الشوكولاتة ام لا".

وتابع المصدر، بأنه إذا وجد نسبة الحشيش داخل الشوكولاتة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حتى سيتم تقنين الوضع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتجر.

وأضاف: "يجب أن نتأكد من الأمر كليا، حيث أن المنتج يتم استيراده من الخارج، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستيراد والتصدير، وذلك تجنبا لواقعة ضبط مكونات طلاء في صناعة الجبن، والتي هزت الرأي العام منذ أشهر عدة، وهي الواقعة التي نفتها الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، حيث أثرت بطريقة مباشرة على تصدير منتج الجبن للخارج".

وكان الرئيس السابق لجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لي الكثيرون، ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش".

وأضاف الرئيس السابق لجامعة القاهرة في منشوره: "الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية، تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر، مضيفًا: وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات، تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأميركا".

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