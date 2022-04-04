الامارات | شوكولاتة تحتوي على مخدر الحشيش في الأسواق المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن شوكولاتة تحتوي على مخدر الحشيش في الأسواق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس السابق لجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المدخنين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول إحدى منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي كشف وجود نبات الخشاش في مكوناتها.

وقال نصار في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لي الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش".

وأضاف الرئيس السابق لجامعة القاهرة في منشوره: "الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر، مضيفًا: وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأميركا".

واختتم الدكتور جابر نصار منشوره: "وهو ما يفسر الظاهرة سالفة الذكر، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر".

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