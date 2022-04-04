الامارات | نجوى تفاجئ أحد متابعيها في عمله بالـ«كبسة»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى تفاجئ أحد متابعيها في عمله بالـ«كبسة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحد متابعيها على إنستغرام بزيارته في مقر عمله ،و تقديم "الكبسة" له و مشاركة جمهورها مشاهد من هذه الزيارة .

وكان المتابع و الذي يدعى ميشيل قد عبر سابقاً عن أمنيته بلقاء نجوى التي حققت أمنيته و زارته في مقر عمله بإحدى الصيدليات في لبنان .

ووجهت الفنانة حديثها بشكل مباشر إليه: «بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق»، ليرد عليها الشاب بحالة من الصدمة «نجوى!»

ووفقاً لما نقلته "عكاظ" علقت الفنانة بالقول «ميشيل أنت نفسك مش منتظر أني آجي لك اليوم، مش لأنه شيء صعب، لكن لأنه حطناك ببالنا وراح نعمل لك كبسة».

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