لا تقلقي.. علامات على الرضيع في أول 4 أشهر لا تستدعي زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الرضيع بأول عمره عبارة عن كائن غامض، ليس لديه سوى البكاء ليعبر عن كل ما يتعبه أو يشعره بالضيق، والأمهات الجدد يشعرون بالمعاناة لمحاولة فك شفرات هذا البكاء ومحاولة اكتشاف ما هو طبيعي وما هو يستدعي اللجوء للطبيب.

ويوضح الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية، عبر فيسبوك، بعض العلامات الطبيعية للرضيع بأول 4 أشهر من عمره والتي لا تستدعي زيارة الطبيب، محاولا طمأنة الأمهات الجدد.

1- الخنفرة

يعاني أغلب الرضع من الخنفرة، والدليل أنها طبيعية هو متابعة النوم والرضاعة، إذا كان كل منهما بشكل طبيعي فلا داع للقلق بشأن الخنفرة، كما يمكنك استخدام محلول ماء البحر لتقليلها.

2- الحزق

أمر شائع ولا يستدعي القلق، الجهاز الهضمي غير مكتمل بشكل تام لذا يحتاج مجهود من الطفل.

3- الارتجاع

أو ما يسمى "القشط"، والترجيع بعد الرضاعة، لا يستوجب القلق طالما الطفل بيزيد فالوزن بمعدل طبيعي.

4- زيادة عدد مرات البراز بعد كل رضعة ممكن يوصل ل من 8 ل 12 مرة يوميا طالما بيزيد فى الوزن.

5- الإمساك حتى 3 أيام، طبيعي طالما البراز في صورة لينة.

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6- تورم الثديين سواء عند الذكور او الاناث

يحدث ذلك نتيجة هرمونات من الأم، ويتحسن تلقائيا، ويحب تجنب التعصير لأن ذلك قد يؤدي لحدوث خراج للطفل.

7- إفرازات من المهبل عند الإناث

سواء إفرازات بيضاء أو نقط دم، نتيجة هرمونات الأم التي تقل عند الرضيع عقب الولادة، وغالبا فى الأسبوع الأول وتتوقف لوحدها.

8- لون برتقالى بالحفاض فى الأيام الأولى بعد الولادة

تكون عبارة عن أملاح يورات تنزل فى البول خاصة لو الجو حر و الطفل لم يتناول رضعته كاملة.

9- الزغطة

أمر طبيعية في معظم الاطفال خاصة فى اول شهر و احيانا بتتكرر كتير.

10- قشرة الشعر أو قبعة المهد ووقوع الشعر

القشرة حماية لفروة الرأس، وتعد شيء طبيعي.

11- المغص طبيعى فى أول 4 أشهر، كون الجهاز الهضمي يكتمل نضوجه.12- الخضة في أول 3 أشهر سواء عند سماع أصوات عالية أو أحيانا عند لمس الطفل أو وحده ويتحسن عندما ينضج الجهاز العصبي عند من 4 شهور.

13- الحول فى أول 6 شهور غالبا نتيجة ضعف فى عضلات العين، ويتحسن من دون أي تدخل.

14- السرة ليس ضروريا أن تقع فى أول أسبوع من الولادة، ويمكن أن تظل عالقة حتى 45 يوما أو أكثر، لذا يجب فحص الدم لاستبعاد أمراض اضطراب المناعة LAD.

15- إفرازات العين وزيادة الدموع وسيلانها من الحاجات المشهورة في الأطفال أول 6 شهور، نتيجة ضيق القنوات الدمعية كل المطلوب الصبر وعمل مساج للقنوات الدمعية.

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