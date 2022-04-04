طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة.. «تكات بسيطة وخطوات سهلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمبوسة باللحمة المفرومة، من أكثر الأصناف التي تتواجد بكثرة على المائدة الرمضانية بشكل خاص، في وجبة الإفطار وفي العزومات والموائد الرحمانية، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة على طريقة كبار الشيفات.

ويُقدم هُن طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة، بوصفة الشيف الشربيني.

مقادير السمبوسة باللحمة المفرومة والخضار

بصل

ثوم

زعتر

سمبوسة

لحم مفروم

بسلة

ملح

فلفل اسود

بهارات

زيت

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة والخضار

ضعي بصل وثوم مفروم في طاسة بها زيت ساخن على النار حتى يحمر ثم ضيفي اللحم المفروم.

ضيفي إليه زعتر مفروم وبهارات وملح وفلفل ثم ضعيي البسلة واحشي السمبوسة بخليط اللحم.

لفيها واغلقيها بعجينة ماء ودقيق ثم اقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر وقدميها ساخنة.

مقادير السمبوسة باللحمة المفرومة والمكسرات

عجينة سمبوسة

لحم مفروم

بصل وثوم

كوب بقدونس مفروم

ملح وفلفل

بهارات وجوز الطيب

زعتر

مكسرات

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة والمكسرات

يشوح الثوم والبصل على النار ثم يضاف كل البهارات

يضاف اللحمة المفرومة والمكسرات

تحشى بها السمبوسة ثم تقلى في الزيت وتقدم

مقادير سمبوسة باللحمة والجبنة

3 كوب دقيق

لحمة مفرومة عصاج

جبنة موتزاريلا

بقدونس فريش مفروم

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملعقة كبيرة نشا

5 ملعقة كبيرة زيت

ملح

ماء

الحشو

طريقة تحضير سمبوسك باللحمة والجبنة

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

ضيفى النشا والزيت مع التقليب جيدا.

ضيفي الماء حسب الحاجة حتى تتجانس مكونات العجين.

ارفعي الخليط واتركيه ليرتاح.

افردي العجين باستخدام النشابة ويقطع دوائر لحين الاستخدام.

الحشو

اخلطي العصاج مع الموتزاريلا والبقدونس

احشي العجين بالخليط ويمكن حشو العجينة بالجبنة فقط أو اللحمة فقط حسب الرغبة

رصي العجين على صينية الفرن ويخبز حتى تنضج العجين

يرفع و يترك ليبرد ثم يقدم