طريقة عمل البط في الكيس الحراري.. «مفيش ألذ وأسرع منه للعزومات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

اختيار الأكلات المناسبة للعزومات الرمضانية، تعتبر الحيرة الأكبر خلال شهر رمضان، وحتى بالعام كله، إلا أن وصفة البط في الكيس الحراري تعتبر من أسرع الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتعود سرعة تحضير البلط إلى الكيس الحراري نفسه فضلا عن التتبيلة التي يجب أن يكون لها طعم مختلف، لذا يقدم مطبخ «ه‍ُن» طريقة عمل البط في الكيس الحراري في اسرع وقت بوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البط في الكيس الحراري

يعتبر الكيس الحراري من الوسائل التي تزود سرعة تسوية الطعام وخاصة البط الذي قد يحتاج إلى ساعات طويلة لتسويته، لذلك فإن طريقة عمل البط في الكيس الحراري أصبحت من أسرع الوصفات وأسهلها، وتعتمد على المقادير التالية:

1 بطة متوسطة

2 بصلة مبشورة

بشر ليمون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عسل اسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كاري

1 ملعقة صغيرة حبهان بودر

1 ملعقة صغيرة لورا بودر

ربع ملعقة صغيرة قرنفل بودر

1 ملعقة صغيرة قرفة بودر

طريقة تحضير البط في الكيس الحراري

أولا قبل تحضير البط في الكيس الحراري قومي بغسل البطة جيدا وجففيها من الماء، ثم توضع في مصفاة لتصفيتها تماماً من الماء وبعد ذلك توضع في طبق جانبي.

في الخطوة التالية، قومي بعمل تتبيلة البطة في طبق آخر كبير، إذ يتم وضع جميع مكونات التوابل فيه من الخل وعصير الليمون وبشر الليمون وبشر البصل والعسل الأسود وافركيهم جيدا.

بعد تجهيز التتبيلة ووضع الملح المناسب والفلفل الأسود، بعدها تبلي البطة من الداخل والخارج وتحت الجلد ثم يمكن إضافة بعض شرائح البرتقال داخل البطة ثم ضعيها في الكيس الحراري ويغلق جيدا.

بعد وضع البطة في الكيس الحراري قومي بعمل فتحات به بالسكين حوالى أربع فتحات أو ثلاثة، وبعدها يدخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ أو ١٨٠ درجة وتترك لمدة ساعه إلا ربع حتى تستوي تماماً وتقدم في طبق تقديم مع بعض أوراق البقدونس أو النعناع.