نصائح لمرضي القلب في رمضان.. الامتناع عن التدخين وتناول سلطة خضراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر شهر رمضان أفضل شهور العام، إذ يحرص المسلمين فيه على تطبيق العديد من الشعائر الدينية بين الصيام وصلاة التراويح والاعتكاف، فضلا عن إقامة الموائد الرمضانية والعزومات الأسرية أو بين الأصدقاء ومجتمع العمل، وفيه يتناول الكثيرون أشهى الأطباق والأصناف وخاصة الحلوى، ولكن يبقى هناك محظورات وأشياء ممنوعة على أصحاب الأمراض المزمنة منهم مرضى القلب.

نصائح لمرضى القلب في رمضان

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح لمرضى القلب في رمضان، من خلال الدكتور وليد العوضي، استشاري قلب وأوعية دموية، إذ قال إن الكثير من المخاوف يعاني منها أصحاب مرضى القلب والأوعية الدموية، خلال صيام شهر رمضان الكريم، رغم الفوائد التي تعود بالنفع على الجسم من الصيام، ولكن يحذر من خطورة تناول وشرب المشروبات الغازية، التي تتسبب في الشعور بالصداع والغثيان وأمراض السرطان، فضلا عن عدم الإفراط في تناول اللحوم خاصة في وجبة الإفطار.

كما نصح بضرورة تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة، تجنبا لحدوث مشكلات في القلب، فضلا عن تقليل الملح في الأطعمة حتى لا يضعف القلب ويرتفع ضغط الدم في الجسم.

نصائح لمرضى القلب في رمضان

«بلاش تدخين ومخللات»، كانت تلك النصيحة التي وجهها استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، لمرضى القلب أثناء الصيام في شهر رمضان، إذ نوه عن خطورة تناول المخللات التي تؤثر على الجسم وتؤثر بالسلب على صحة القلب، فضلا عن ضرورة الامتناع عن تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والنسكافية، بالإضافة للامتناع عن تناول المشروبات الغازية.

كما وجه بضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات التي يكثر فيها السكر الكثير، وضرورة شرب كمية كبيرة من المياه خلال الفترة من وقت الإفطار حتى السحور: «اهتموا بالسلطة الخضراء على الإفطار مهمة جدا».