فاطمة عيد تكشف قصة حبها لزوجها لـ«الوطن»: كان متجوز وعنده عيال «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رغم استهلاك تعبير «الحب من أول نظرة»، إلا أنه لا زال يدهشنا بتفاصيل قصصه، التي أصاب فيها سهم الغرام أصحابها من اللقاء الأول رغم أي معوقات تقابلهم، وفي قصتنا المذكورة فإن الزواج الأول لم يمنع اللواء شفيق الشايب من حب المطربة الشعبية فاطمة عيد، لتفوح مشاعر الحب بين كلماتهم وعلى ملامحهم وهما يتحدثون عن علاقتهما في برنامج «كابلز النجوم» على شاشة «الوطن» الذي تقدمه الزميلة هبة أمين.

اللقاء الأول بين فاطمة عيد وزوجها

«الحب حاجة مكتوبة.. ربنا بيسبب الأسباب»، هكذا بدأ «الشايب» حديثه عن اللقاء الأول مع فاطمة عيد، التي لم يصادفها رغم أنهما من قرية واحدة ولكنه يعيش في القاهرة وهي هناك في الريف، حتى هاتفه زوج أخته ليخبره بأن هناك فتاة مطربة جديدة من قريتهم، وقعت في مشادة مع جيرانها وتحتاج مساعدته، ليمازحه «شفيق» عن كونها فتاة جميلة أم لا، حتى تقابلا وأحس بالارتياح لها من المرة الأولى وظل يفكر بها.

كونه أكبر منها في السن أو أنه متزوج ولديه أطفال، لم تكن أشياء عائقة للحب، معترفًا بأنه لم يكن موفقًا في زواجه الأول، وكان يعيش مع زوجته الأولى دون مشاعر «ادينا عايشين وخلاص»، ليحكي عن مشاعره في رؤيته الأولى لفاطمة عيد: «أنا حبيتها أول ما شوفتها، وادتها رقمي، روّحت هي كمان حطتني في دماغها، كلمتني بقينا نتكلم كتير وعزمتني عندهم ع الغدا، حلينا المشكلة، وبدأت العلاقة تكون طيبة حتى قرار الزواج».

فاطمة عيد فكرت لمدة عامين قبل الزواج من شفيق الشايب

استغرقت فاطمة عيد عامين حتى وافقت على الزواج من اللواء شفيق الشايب، لترى أنها مدة كافية لدراسة أخلاقه وطباعه وإذا كانا متوافقين، رغم أنها تنبأت بزواجهما قبل رؤيته من الأساس، فحينما أخبر زوج أخت «الشايب» بأنه سيوصلها له وكان برتبة «رائد» حينها ليساعدها، فأخبرته مازحة أنها ستتزوجه، ولم تكن تعلم بأن مزحتها ستكون واقعًا وكأنها كُتبت في السماء.

وجد زوج فاطمة عيد فيها الطيبة والأخلاق والطباع الواحدة التي ارتاح لها وشكّلت منهما ثنائيا معروفا في الوسط الفني، حتى أنه لم يكن يفارقها وظل بجوارها في تنقلاتها، ولم يكن عملها عائقا في حياتهما أو يمنعها عنه إلا مرة واحدة ذكر أنها كانت بسبب مشادة كلامية بينهما انفعل على إثرها وأقسم عليها أنها لن تغادر المنزل لتسجيل الأغنية، فهي السيدة التي يرى أنها عبارة عن مميزات إلا عيب واحد ذكره، ضاحكا وهو حبها للنور الخافت بينما هو يعشق ويرتاح للإضاءات العالية.