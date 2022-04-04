طريقة عمل السمبوسة الهندية.. «خطوات بسيطة من مطبخ الشيف أميرة شنب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السمبوسة الهندية، من أكثر الأنواع المفضلة لدى الكثيرين نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بوصفة كبار الشيفات السهلة وبحشوات مختلفة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل السمبوسة الهندية، على طريقة الشيف أميرة شنب.

طريقة عمل السمبوسة الهندية

المقادير

عجينة سمبوسة

كمون

كزبرة مفرومة

موتزاريلا مبشورة

زيت

نشا

دقيق

بطاطس مهروسة

ثوم مفروم

ملح

طريقة تحضير السمبوسة الهندية

في البداية يشوح الثوم في الزيت على النار.

يضاف الفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والبطاطس ويخلطوا جيدا حتى تمام تتماسك الحشوة.

ترفع من على النار وتضاف لها الجبنة الموتزاريلا وتخلط جيدا.

يذوب 2 ملعقة دقيق في 2 ملعقة ماء لغلق السمبوسة.

تحشى السمبوسك بهذه الحشوة وتغلق جيدا وتلصق بخليط الدقيق.

يسخن زيت القلي على النار ويضاف له قليل من النشا.

تقلى به السمبوسة وتقدم ساخنة.

مقادير السمبوسة الهندية

ملعقة صغيرة كمون حب

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة بيكنج بودر

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سمن

حبة البركة

ماء للعجن

الحشو

بطاطس مسلوقة

زيت

بصل مفروم

ملعقة كبيرة ثوم

زنجبيل طازج

ملح

زبادي

ملعقة صغيرة كارى

كمون حب

فلفل اخضر

عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بهارات

ملح

بسلة وجزر

كزبرة خضراء

زيت للقلى

الصوص الأخضر

كزبرة خضراء

نعناع

ماء

طريقة تحضير السمبوسة الهندية

يخلط الدقيق مع السمنة وحبة البركة والكمون والملح والبيكنج بودر والماء.

يقلب الدقيق حتى الحصول على عجينة.

تغطى وتترك لترتاح لمدة نصف ساعة.

تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر وسط.

للحشو

تقلى في الزيت، تضاف التوابل والزنجبيل الطازج والكزبرة الخضراء مع إضافة ملح وفلفل أسود.

يقلب كل الخليط على النار، تحشى العجينة بالخليط، وتغلق الأطراف بخليط الدقيق والماء.

للصوص

تخلط الكزبرة الخضراء مع النعناع والفلفل الأخضر وعصير الليمون والملح والزبادي، يمكن إضافة الماء حسب الرغبة، وتقدم مع الصوص.