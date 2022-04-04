الامارات | كشف أسماء النجوم المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا

شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أسماء النجوم المشاركين في مهرجان دبي للكوميديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو مهرجان دبي للكوميديا عن أسماء النجوم المشاركين وبرنامج المهرجان، الذي يقام بالفترة بين 12 و22 مايو المقبل، في عدة مناطق من دبي بما فيها صالة كوكا كولا أرينا، ومركز ذا أجيندا، ومسرح مول الإمارات وغيرها

ويقام المهرجان بتنظيم جدول فعاليات دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنتاج براج ولايف نيشن ودي إكس بي لايف، وسيقدم أروع الأجواء الكوميدية الحيوية من خلال مشاركة كوكبةٍ مميزة من أبرز المواهب المحلية والعالمية.

كما سيستضيف المهرجان عدداً من أبرز نجوم ونجمات الكوميديا في العالم، مثل جوش ويديكومب وفير داس وجو كوي وجاد المالح وراسل بيترز، حيث يقدم عروض الكوميديا الحيّة الكفيلة برسم الابتسامة على وجوه الجميع على مدار 11 يوماً.. وفق البرنامج التالي:



راسل بيترز: جولة آكت يور أيج العالمية

12 مايو في مركز ذا أجيندا (العرض باللغة الإنجليزية):

يعود النجم الكوميدي راسل بيترز إلى دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققه عرضه على مسرح كوكا كولا أرينا مطلع هذا الشهر، ليفتتح مهرجان دبي للكوميديا بعرضه الشهير آكت يور أيج مع الفنان ألينجون ميترا ومنسق الأغاني دي جيه ستارتنج فروم سكارتش.

فير داس: جولة ذا وونتد

13 مايو في مركز ذا أجيندا (العرض باللغة الإنجليزية):



من خلال الإنجازات المتتالية التي تسلط الضوء على مسيرته الكوميدية المتزايدة باستمرار، بنى Vir Das نفسه بشكل كبير باعتباره فنان كوميدي لا مثيل له. عامًا بعد عام، مع الإنجازات بما في ذلك عروض نيتفلكس الخاصة الكبرى والجولات والمشاريع الدولية، أصبح Vir Das اسمًا مرادفًا للعلامة التجارية للكوميديا الهندية التي ترتقي إلى آفاق عالمية. يتمتع فير داس بمسيرةٍ مهنية مليئة بالأعمال الموسيقية والكوميدية والمشاركات السينمائية في بوليوود، بالإضافة إلى خبرةٍ مميزة في قطاع الترفيه. ويحظى الفنان الكوميدي بشهرةٍ واسعة في الهند، كما يعمل حالياً على إنجاز عملٍ مميز بعد أن قام بجولةٍ عالمية وظهر في مسلسلٍ أمريكي كوميدي وبرنامجٍ خاص على نيتفلكس. ويأتي العرض Vir Das برعاية إكس بي أر أن سي بالتعاون مع مهرجان دبي للكوميديا.

جو كوي: فاني إز فاني

14 مايو على مسرح كوكا كولا أرينا (العرض باللغة الإنكليزية):



يُعتبر جو كوي واحداً من أبرز نجوم الكوميديا الحاليين، حيث قطع شوطاً كبيراً في إنتاج عروضه الكوميدية الفريدة التي استوحاها من أجواء عائلته المرحة. وينتقل الفنان بجولته العالمية "فاني إز فاني" إلى دبي تلبيةً لطلب الجمهور الكبير، حيث يقدم ضمن فعاليات المهرجان هذا العام عرضاً ترفيهياً واحداً يعتمد على التقليد والارتجال الكوميدي المستوحى من تجاربه الشخصية. ويُقام العرض برعاية مجموعة بلو بلود بالتعاون مع مهرجان دبي للكوميديا.

جوش ويديكومب يقدم عرض "أ بت متش"

18 مايو في مركز ذا أجيندا (العرض باللغة الإنكليزية):



يقدم الفنان الشهير جوش ويديكومب أحدث عروضه الكوميدية والذي يتميز بالأفكار الجديدة والمبتكرة. ويتناول العرض مجموعةً من المواضيع الاجتماعية المتنوعة والمتداولة ضمن قالب كوميدي لا يخلو من الانتقاد الساخر. ويقدم العرض برعاية GME الفعاليات بالتعاون مع مهرجان دبي للكوميديا.



جاد المالح يقدم عرض دايور

20 مايو في مركز ذا أجيندا (العرض باللغة الفرنسية):



يحظى فنان الكوميديا الارتجالية جاد المالح بشهرة عالمية. ويقدم الفنان الفرنسي من أصول مغربية عرضاً حصرياً في مهرجان دبي للكوميديا بعد سبع سنوات من تقديم عرض سان تامبور خلال جولةٍ عالمية في أكثر من 15 دولةً. ويعتزم الفنان تقديم عرضٍ غامر يجمع بين الارتجال وتقليد الشخصيات، حيث يعود للمشاركة في المهرجان للمرة الثالثة في عرض دايور المنفرد، بعد النجاح الكبير الذي حظي به في الدورتين السابقتين من مهرجان دبي للكوميديا.

مصنع الضحك

من 13 حتى 22 مايو

المكان: فنادق موڤنبيك جميرا بيتش ريزيدنس، وهايد دبي الخليج التجاري، واستديو ون في مدينة دبي للاستديوهات، وزعبيل هاوس من جميرا - الروضة، وديوكس ذا بالم، وجراند ميلينيوم التابع لمجموعة تيكوم، وهيلتون جميرا بيتش ريزيدنس.

يعد مصنع الضحك أطول أمسية كوميدية في الشرق الأوسط، حيث أطلق أول عروضه في الدول الخليجية عام 1997. ويجمع العرض ثلاثةً من ألمع نجوم الكوميديا لتقديم فقرات ترفيهية كل شهر. ويستضيف مصنع الضحك، الشهير بتقديم العروض الاستثنائية واكتشاف المواهب الواعدة، نخبةً من الكوميديين الصاعدين. ويشارك الفنانون في المهرجان ضمن فئتين مميزتين؛ تضم الأولى كلّاً من جير ستانتون وجون فوثرجل وأوري ستايلا الذين يقدمون عروضهم بين 13 و17 مايو، بينما تنطلق عروض الفئة الثانية التي تضم علي سلطان وكوري رودريجيز وديزي إيرل، بين 18 و22 مايو.

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