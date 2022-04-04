الامارات | مصر: 5 جرائم قتل في نهار أول أيام رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 5 جرائم قتل في نهار أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظات مصر 5 جرائم قتل في نهار أول أيام شهر رمضان حيث أقدم شاب في محافظة الاسماعيلية على قتل «حماه» لخلافات بينهما بسبب رفضه عودة زوجته إليه مرة أخرى.

وفي مدينة السلام بالعاصمة القاهرة، تطورت مشادة كلامية بين شابين إلى مشاجرة قام على إثرها الجاني بقتل المجني عليه .

وفي منطقة عين شمس بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على متهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض أدى إلى قتله بسبب خلافات بينهما .

وفي محافظة الشرقية لقي مواطن مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري لوجود خلافات مالية مع الجاني كما كشفت الأجهزة الأمنية العثور على ربة منزل مشنوقة، وتبين قيام شقيق زوجها بارتكاب الواقعة لعلاقة بينهما، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي جنوب سيناء كشفت أجهزة الأمن ملابسات قتل أحد الأشخاص صديقه المقرب باستخدام سلاح أبيض لوجود خلافات بينهما و ذلك وفق ماتم نشره في صحف مصرية.

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