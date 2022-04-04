كيفية التخلص من النمل باستخدام السكر المثلج

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تعد آفات الحدائق كابوسًا يصعب التخلص منه، وخاصة النمل. لكن خبراء التنظيف يقولون إن هناك حيلة بسيطة تخلصك من النمل في المنزل والحديقة.

ومع اقتراب أشهر الصيف، لاحظ البعض قوافل من النمل تذهب ذهابًا وإيابًا في حديقتهم. وقد يصل البعض منها إلى المنازل بحثًا عن السكر. وشارك عشاق التنظيف السيدة هينش خيلة لإزالة النمل دون استخدام مواد كيميائية ضارة، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وطلبت إحدى النساء نصيحة حول كيفية التخلص من النمل في الحديقة، وقالت ليز بالدرسون ستوري "ساعدوني! حديقتي كلها موبوءة بالنمل. لا أعني القليل، لقد كاد النمل يحتل الحديقة".

وأضافت ليز "لدي حديقة كبيرة وقد جربت العديد من الوسائل العضوية ولكن الأمر يزداد سوءًا. و حتى المشي على العشب والوقوف لمدة دقيقة أو دقيقتين يتركك مغطى بالنمل. هل لديكم أي أفكار؟".

وحصلت ليز على ما يقرب من 80 تعليقًا تقترح جميعها استخدام المنتجات الطبيعية. وكان التعليق الأكثر شيوعًا هو استخدام مسحوق السكر الممزوج بصودا الخبز للتخلص من النمل.

وقال جون ألين: "استخدم مسحوق السكر مع قليل من صودا الخبز لرشها حول أعشاش النمل وسيقتله جميعًا على الفور".

وعلقت فيك والكر "ضعي مسحوق السكر وصودا الخبز في وعاء ضحل، واتركيها بجوار المناطق المصابة". وكتبت سارة بريتشارد "كانت صودا الخبز مع السكر المثلج هي الشيء الوحيد الذي نجح معي".

ووافقت أليسون جي على هذا الاقتراح "نعم، لقد نجح مسحوق السكر المثلج وبيكربونات الصودا بالنسبة لي أيضًا. تأكدي من وضعه كل يوم".

يذكر أن سكر البودرة يجذب النمل إلى الخليط ليأكله، في حين تقتل صودا الخبز النمل عن طريق تجفيف أجسامها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.